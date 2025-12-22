Un castellonense se queda a un solo número del primer premio de la Lotería de Navidad: "No puede ser, no puede ser..."

"No puede ser, no puede ser...". Eso es lo único que, casi en shock, podía repetir hoy Bobby Ioan en su oficina de Castelló sobre las 10.45 horas, cuando se ha conocido el primer premio del sorteo de la Lotería de Navidad. Por más que miraba y volvía a mirar su décimo, la realidad era tozuda: se había quedado a un solo número de ganar el Gordo. Si ese seis hubiera sido un cuatro, en lugar de 120 euros se hubiera embolsado 400.000.

Es la diferencia entre su 79632 -adquirido por máquina en la administración de lotería de la calle San Roque-, y el 79432, que tanta gloria ha dado a sus compradores. Era uno de los 33 décimos que había comprado en distintos puntos de España de cara al sorteo, que siguió junto a su mujer en su empresa, Connected World, situada en la plaza Clave.

"Ha saltado del escritorio cuando ha salido el primer premio y repetía "No puede ser, no puede ser...". Se ha enfadado con el mundo. De hecho, en ese momento ha entrado un cliente y casi no ha podido atenderle porque estaba en shock", explica con humor Zulema Arnau.

"Estoy sudando aún y hace frío", explica Bobby Ioan cuando ya han pasado varias horas desde el sorteo, porque la impresión todavía no se le ha pasado. Seguirá intentándolo, dice, y se consuela con una frase que hemos dicho todos cuando la suerte nos esquiva: "Por lo menos tenemos salud".