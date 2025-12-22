Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El club de balonmano Castàlia Castelló se acerca al Gordo: reparte 1.200 euros por serie

La entidad vende participaciones del 02432, aproximándose en las tres últimas cifras al 79432

El club de balonmano Castàlia de Castelló ha vendido participaciones del 02432

El club de balonmano Castàlia de Castelló ha vendido participaciones del 02432 / MEDITERRÁNEO

Iván Checa

Iván Checa

Castellón

Castellón se conforma, al menos por el momento, con premios de consolación en el sorteo de la lotería de Navidad, aunque ha estado cerca de repartir el Gordo, que este año ha recaido sobre el 79432, premiado con 400.000 euros al décimo.

La capital de la Plana, sin embargo, ha estado muy próxima a la máxima recompensa del sorteo, gracias al club de balonmano Castàlia Castelló. La entidad deportiva ha vendido participaciones del 02432, del que coinciden las tres últimas cifras con el número agraciado con el primer premio.

La recompensa

Los poseedores de estas participaciones recibirán un total, tal y como se puede comprobar en Loterías y Apuestas del Estado, de 1.200 euros por serie, tanto por coincidir la terminación como por la aproximación de las tres últimas cifras.

En el caso de disponer de una de las papeletas en las que se juegan 4 euros al 02432, los poseedores recibirán una recompensa de 24 euros.

