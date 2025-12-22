El club de voleibol L'Illa-Grau reparte 24 € por papeleta gracias a la terminación del Gordo
La entidad deportiva vende participaciones del 28932, las dos últimas cifras del primer premio de la Lotería de Navidad, el 79432
Castellón
A falta de los premios importantes en el sorteo de la Lotería de Navidad, que por el momento están pasando este lunes completamente de largo en Castellón, el deporte provincial está repartiendo pequeñas alegrías a través de participaciones.
Es el caso del Club Voleibol L'Illa-Grau, que ha vendido participaciones del 28932. Al coincidir con la terminación del Gordo (32, ya que el primer premio este año ha sido el 79432), la entidad deportiva con sede en el Grau de Castelló ha repartido 24 euros por papeleta al jugar 4 euros por boleto.
Lo mismo ha ocurrido con el club de balonmano Castàlia Castelló, que de forma homóloga ha puesto en circulación papeletas del 02432 y quienes hayan comprado también recibirán 24 euros.
