El crecimiento de PortCastelló: nueve atraques más para atraer 16 millones de toneladas nuevas en la dársena sur

El último Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Castellón ha aprobado un proyecto estratégico de ordenación del muelle de Costa situado en la dársena sur del puerto de Castellón. Se trata de una actuación que permitirá optimizar el uso del espacio portuario, incrementar la capacidad operativa y reforzar el posicionamiento de PortCastelló como puerto preparado para acoger nuevos tráficos de alto valor añadido, entre ellos los vinculados a la eólica marina offshore.

El proyecto, tal y como publicó Mediterráneo, supone una inversión de 167,8 millones, contempla una longitud de muelle total de 2.699 metros para operar todo tipo de mercancías a través de 9 nuevos atraques, lo que implicará un aumento de tráfico de mercancías de 16 millones de toneladas. El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha añadido que "la dársena sur es una de las grandes áreas de expansión del puerto y esta ordenación responde a una visión de largo plazo que nos permitirá ganar capacidad operativa sin generar cuellos de botella, mejorando la eficiencia y la seguridad de las operaciones”.

Esta reordenación incrementa la flexibilidad del puerto y mejora la eficiencia en la asignación de buques, adaptando las infraestructuras a las necesidades actuales y futuras del mercado. Rubén Ibáñez ha subrayado que “este proyecto es un paso decisivo para seguir construyendo el puerto del futuro. No se trata solo de crecer, sino de ordenar nuestras infraestructuras para que PortCastelló sea más competitivo, más flexible y con mayor capacidad de respuesta ante las demandas del mercado”.

El proyecto aprobado no implica la modificación ni la eliminación de las obras ya ejecutadas en la dársena sur, sino que las integra dentro de una planificación global que permite potenciar su funcionalidad y aprovechar al máximo la capacidad existente. De este modo, PortCastelló avanza hacia un modelo de crecimiento ordenado, eficiente y sostenible, capaz de absorber el aumento previsto de tráficos en los próximos años.

Apuesta firme por la eólica marina offshore

Uno de los ejes estratégicos de este proyecto es la apuesta decidida de PortCastelló por la eólica marina offshore, un sector emergente llamado a desempeñar un papel clave en la transición energética y en el desarrollo industrial del Mediterráneo. De hecho, en octubre de este año se aprobó la participación de la Autoridad Portuaria en el programa Port-Eolmar del Ministerio de Transición Ecológica que contempla ayudas para desplegar plataformas de energía eólica marina en instalaciones portuarias. La puesta en marcha de este hub eólico en el puerto de Castellón permitirá atraer inversión privada significativa y su desarrollo podría generar 600 empleos directos y otros 600 indirectos.

La ordenación del muelle en la dársena sur permitirá disponer de superficies, calados y líneas de atraque adecuadas para la fabricación, ensamblaje y logística de grandes estructuras vinculadas a la eólica marina, como plataformas flotantes y componentes de gran dimensión. Esta capacidad sitúa al puerto de Castellón en una posición estratégica para captar proyectos industriales de alto impacto económico y tecnológico.

“La eólica marina offshore representa una gran oportunidad para el puerto y para la provincia. Queremos estar preparados para atraer este tipo de proyectos industriales, que generan inversión, empleo cualificado y actividad económica sostenible”, ha señalado Rubén Ibáñez. El presidente ha remarcado que “con esta ordenación estamos anticipándonos al futuro y posicionando a PortCastelló como un puerto competitivo en un sector clave para la transición energética”.

Diversificación de tráficos

La actuación se enmarca en la estrategia global de la Autoridad Portuaria de Castellón para diversificar tráficos, atraer nuevas actividades industriales y reforzar la competitividad del enclave portuario. La posibilidad de habilitar hasta nueve atraques adicionales permitirá atender de forma simultánea distintos tipos de buques y mercancías, reduciendo tiempos de espera y mejorando la calidad del servicio a navieras y operadores logísticos.

Con este proyecto, PortCastelló consolida su hoja de ruta hacia un puerto moderno, industrialmente avanzado y alineado con los grandes retos energéticos y logísticos del futuro, reforzando el papel de la dársena sur como uno de los principales motores de desarrollo del puerto de Castellón.