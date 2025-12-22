Cuatro años que lo cambian todo: los desahucios caen a la mitad en Castellón

El panorama de los desahucios de viviendas en la provincia de Castellón ha vivido una profunda transformación en los últimos años. En apenas cuatro años, la cifra de lanzamientos practicados durante los tres primeros trimestres ha caído hasta la mitad.

Así lo demuestra que, entre enero y septiembre de 2021, se realizaron 530, mientras que en el mismo periodo de tiempo se han contabilizado 269 durante 2025.

Una caída del 49,2% que confirma la tendencia que ya se preveía en los primeros meses de este año, según los datos ofrecidos por el informe sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales que elabora el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Además, el registro de este 2025 es el más bajo desde 2021. Solo se acercó el dato de 2023 cuando fueron 279 los desalojos llevados a cabo, mientras que en 2022 el número alcanzó los 447 y el año pasado fueron 297. En apenas 12 meses, los desahucios desarrollados han caído un 10,1%.

Distintas razones

Esta tendencia se explica por distintas razones. Por un lado, se han reducido notablemente las ejecuciones hipotecarias, ya que ahora hay menos grandes deudas activas. Los datos del CGPJ así lo muestran, después de que en 2021 se registraran 196, por los 70 de 2025, tras los 20 sumados en el tercer trimestre.

Pero esta tendencia es general en todo el territorio nacional, aparte de que los problemas en la vivienda están cambiando. En la actualidad, son mayores los impagos de alquiler.

Los números de lanzamientos ejecutados en Castellón hasta el tercer trimestre de este año fueron 89, de los cuales 66 se derivaron de procedimientos relacionados con la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

En total, dentro de este apartado, Castellón vivió 195 desahucios en estos meses, solo uno menos que el pasado año y 6 menos que en 2021. Por su parte, el resto de lanzamientos registrados entre julio y septiembre fueron 3, lo que significa que suman solo 4 en estos nueve meses.

Concursos de acreedores

En el lado contrario, se sitúan los concursos de acreedores presentados en los juzgados castellonenses en los primeros nueve meses del año. En el tercer trimestre de 2025, se presentaron 202, casi 50 más que en 2024 durante el mismo periodo, en el que se sumaron 153.

La cifra acumulada entre enero y septiembre alcanza los 723 concursos solicitados, un número que prácticamente dobla el del pasado año. En ese caso, fueron 492 en el mismo periodo, lo que significa un incremento del 46,9% en apenas doce meses.

La mayoría de estos casos, un total de 187, provienen de ciudadanos que se declaran insolventes frente al juzgado para intentar acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. El año pasado, en el mismo periodo, fueron 136 las personas no empresarias que presentaron un concurso.

Así, en lo que llevamos de año, han sido 675 las personas en situación de bancarrota lo que supone 9 de cada diez concursos solicitados este año. En 2024, el número hasta septiembre fue de 451, un porcentaje del 91,6%, similar al de 2025.