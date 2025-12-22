La Diputación de Castellón impulsa con XarcaTec Activa la innovación y la generación de oportunidades

La Diputación Provincial de Castellón fomenta la innovación y la generación de oportunidades con el impulso que ofrece XarxaTec Activa. "Un programa que ha vuelto a demostrar que la provincia de Castellón está llena de talento, creatividad y ganas de innovar”, ha señalado el diputado de Promoción Económica, Vicente Pallarés.

Pallarés ha reafirmado la apuesta de la institución provincial por la creación de empleo y riqueza en Castellón. “Desde la Diputación de Castellón estamos haciendo una apuesta muy fuerte por el empleo, la formación y el emprendimiento para lograr que las oportunidades lleguen al conjunto de la provincia y conseguir un futuro más próspero para los castellonenses”, ha resaltado el diputado.

En este sentido, Vicente Pallarés ha hecho hincapié en la importancia de apoyar programas como XarxaTec Activa, un motor esencial para la capacitación tecnológica, la innovación y la creación de empleo de calidad en la provincia de Castellón.

Sistema tecnológico

“XarxaTec Activa no solo forma profesionales altamente cualificados, sino que también fortalece nuestro ecosistema tecnológico y empresarial, posicionando a la provincia como un referente en digitalización, nuevas tecnologías y desarrollo sostenible”, ha indicado Pallarés durante la clausura del programa.

Esta quinta edición de XarxaTec Activa ha reunido a cerca de 40 participantes de municipios como Castelló, Onda, Vila-real, Almassora y Benicàssim, que han podido aprender, crear y poner en práctica proyectos tecnológicos reales. Este año, además, la formación ha sido más práctica y emocionante que nunca.

Los participantes han tenido la oportunidad de aprender a programar, crear páginas web, diseñar productos y mejorar la experiencia de usuario, y además, se han adentrado en nuevas herramientas como la Inteligencia Artificial generativa y soluciones NoCode/LowCode, que marcan el futuro del sector digital.

Compromiso empresarial

El diputado de Promoción Económica ha puesto en valor la “dedicación, esfuerzo e ilusión” de todos los alumnos que han participado en esta edición, así como la capacidad y el compromiso de las empresas, además de la colaboración entre instituciones. Y ha felicitado al equipo ganador del Hackaton No code, cuyo proyecto seguirá creciendo gracias a la licencia Flutterflow PRO durante todo un año.

“Cada alumno y alumna que ha pasado por este programa es un ejemplo del potencial de nuestra provincia, capaz de aprender, adaptarse y transformar cualquier reto en oportunidad”, ha señalado Pallarés, quien ha animado a todos a “seguir soñando, creando y trabajando en equipo”. Porque “el futuro digital de Castellón no solo se construye con talento, sino con entusiasmo, colaboración y visión compartida”.

Por su parte, el presidente de XarxaTec, José Bort, ha destacado que “XarxaTec Activa no solo forma profesionales competentes, sino que fomenta la innovación, la colaboración y la generación de oportunidades”, asegurando que se trata de un programa que “pone a Castellón en el mapa del talento tecnológico y de la transformación digital”.