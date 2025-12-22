Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Emergencias activa la alerta por riesgo de nevadas en Castellón

Sergi Juan

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha establecido la Emergencia Situación 0 del Procedimiento de Actuación frente al riesgo de nevadas en el municipio de la Pobla de Benifassà.

La activación de esta fase responde a la previsión de nevadas en la zona, por lo que se ha puesto en marcha el protocolo correspondiente para realizar un seguimiento de la situación y coordinar los recursos necesarios en caso de que sea necesario.

Desde Emergencias se recomienda a la población extremar la precaución, especialmente en los desplazamientos, y mantenerse informada a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones del episodio meteorológico.

TEMAS

