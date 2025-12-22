Emergencias activa la alerta por riesgo de nevadas en Castellón
La Generalitat activa la Emergencia Situación 0 por riesgo de nevadas en la Pobla de Benifassà
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha establecido la Emergencia Situación 0 del Procedimiento de Actuación frente al riesgo de nevadas en el municipio de la Pobla de Benifassà.
La activación de esta fase responde a la previsión de nevadas en la zona, por lo que se ha puesto en marcha el protocolo correspondiente para realizar un seguimiento de la situación y coordinar los recursos necesarios en caso de que sea necesario.
Desde Emergencias se recomienda a la población extremar la precaución, especialmente en los desplazamientos, y mantenerse informada a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones del episodio meteorológico.
La previsión meteorológica por municipios
