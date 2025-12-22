El Hospital Provincial de Castellón contará desde enero con un nuevo equipo para pacientes renales

El Hospital Provincial de Castellón incorporará a partir del próximo mes de enero un nuevo equipo de litotricia para el tratamiento de pacientes con litiasis (cálculos), según ha anunciado el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, durante su visita a la Dirección Territorial de la Conselleria en Castelló.

El Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón ha invertido un total de 624.000 euros en la renovación del equipo de litotricia, un equipo que incorpora diversos avances que van a permitir mejorar la eficacia del tratamiento de los cálculos urinarios y el confort de los pacientes.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha presidido este viernes el Consejo de Gobierno del Consorcio, donde se ha abordado, entre otros temas, la compra de este importante equipo y la creación de nuevas plazas para optimizar la plantilla del centro.

Para los pacientes renales

La nueva unidad de litotricia, que reemplaza a la anterior, permite cubrir un campo de visión mayor al incorporar una cámara integrada en el cabezal de tratamiento, con lo que se garantiza la correcta transmisión de las ondas de choque mediante la monitorización de la intervención en tiempo real.

Con este equipamiento se sigue desde el exterior la fragmentación del cálculo mediante control radiológico o ecográfico. Así se posibilita el reajuste inmediato de la posición del paciente y se mantiene el cálculo en la línea de transmisión de la onda de choque, lo que garantiza la mínima exposición del paciente a la radiación.

La inversión incluye tanto la adquisición del nuevo equipo como las obras de acondicionamiento de las dependencias que se están ultimando estos días. Próximamente comenzará la formación del personal y, según lo previsto, dentro de un mes ya podría estar operativa la máquina, "con el inicio del 2026", ha señalado el conseller.

¿Qué es la litotricia? La litotricia es una técnica no invasiva que en la provincia de Castellón únicamente desarrolla el servicio de Urología del Provincial que consiste en la generación de una energía en forma de ondas de choque que, extracorpóreamente, se emplea para la fragmentación de los cálculos o piedras de la vía urinaria que son las causantes de los cólicos nefríticos o renales. Así, el equipo rompe en fragmentos estos cálculos con lo que se facilita su expulsión a través de la orina. Este procedimiento se realiza de forma ambulatoria, sin necesidad de ingreso. Las litiasis son frecuentes en nuestro entorno y suponen hasta un 10% de las urgencias hospitalarias. El servicio de Urología del Hospital Provincial trata cada año a 256 nuevos pacientes con este procedimiento.

Rebaja listas de espera

El conseller ha calificado el consejo como "altamente positivo", destacando, además, "una bajada de las listas de espera, en especialidades como Oftalmología o consultas externas".

Ampliación de plantilla: 13 nuevos puestos

El consejo ha aprobado, además, una modificación de su relación de Puestos de Trabajo (RPT) que responde a la necesidad de reestructurar y optimizar la plantilla con la creación de 13 nuevos puestos que van a suponer una mejora de la calidad y eficiencia en la atención sanitaria y un ajuste a las nuevas demandas tecnológicas y operativas.

Esta modificación atiende a la necesidad de reestructurar y optimizar la plantilla tras un análisis de los recursos actuales.

Así, se ha aprobado la creación de 5 puestos de técnicos especialistas en Radioterapia, 2 puestos de técnicos especialistas en imagen para Diagnóstico y Medicina Nuclear, un puesto de TCAE, un puesto de técnico especialista en Documentación Sanitaria, 2 puestos de personal auxiliar administrativo y, por último, uno de dietista-nutricionista.

Por otro lado, el conseller ha precisado que también se han aprobado los presupuestos, se han valorado los informes de gestión económica y de asistencia, la prórroga del parking para los pacientes. “Además de que se han abordado nuevas estrategias para el funcionamiento del próximo ejercicio, siguiendo los resultados del actual que son muy positivos tanto desde el punto de vista asistencial como de la reducción de la demora en consultas externas”, ha destacado.