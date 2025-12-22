La increíble mala suerte de Castellón: solo en otras tres provincias no ha tocado ningún premio de la Lotería de Navidad

No se recordará el sorteo de la Lotería de Navidad del 2025 con excesivo cariño en Castellón. La suerte ha sido esquiva con la provincia y solo hay que celebrar aproximaciones y pedreas. Un hecho singular si se tiene en cuenta que, por ejemplo, los quintos premios se han vendido en 44 de las 50 provincias. Sin ir más lejos, el pasado año cayó el cuarto y el quinto premio, y en 2022 y 2023 también se vendió el primer premio en tierras castellonenses.

Solo hay otras tres provincias donde se ha dado esta circunstancia, la de no figurar en el listado de los grandes premios. Se trata de La Rioja, Ávila y Soria, además de la ciudad autónoma de Melilla. El contraste es mayor en el caso de la primera, ya que el año pasado cayó íntegramente el Gordo en la administración número 6 de Logroño. En total, la suerte ha llegado este año a 190 municipios de toda España.

Se trata, además, de territorios con pocos habitantes, por lo que es más normal el desierto de premios, a diferencia de Castellón, que tiene casi siete veces más habitantes que Soria.

Premios menores

Al margen de grandes premios, ha habido espacio para pequeñas alegrías, como la que se han llevado los miembros del club de balonmano Castàlia Castelló , al vender participaciones del 02432, del que coinciden sus tres últimas cifras con las del Gordo. Los poseedores de las papeletas del club recibirán 1.200 euros a la serie. Misma suerte ha corrido el club de voleibol L'Illa-Grau, que ha repartido 24 euros por papeleta gracias al 28932.

Celebración de los agraciados por el primer premio. / FERNANDO VILLAR/EFE

En Vila-real , la Fundación Pro-Monasterio y Basílica de Sant Pasqual ha sumado un nuevo sorteo de Navidad en el que reparte algún pellizco, pues las participaciones del 22.448 han obtenido una gratificación de 12 euros, por la terminación de las dos últimas cifras del segundo premio (70.048). En Peñíscola , el alumnado de sexto de Primaria del colegio Jaime Sanz ha vendido a sus familias décimos del número 70632 para financiar el viaje de final de curso. Son 160 series, es decir, 1.600 décimos premiados con 120 euros cada uno, lo que se traduce que han repartido 192.000 euros. También la Asociación Peñíscola Contra el Cáncer (APCC), ha repartido 200 euros al décimo con su número de lotería, el 58393.

Y en l'Alcora, también se ha rascado el segundo premio, que ha recaído sobre el 70048. Ha sido la empresa Talleres Truvima la que se ha quedado a un solo número de poder celebrar una de las grandes recompensas del sorteo de Navidad.