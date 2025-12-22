Se confirma: las obras del nuevo Hospital General de Castellón arrancarán el primer trimestre de 2027

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha confirmado este lunes en Castelló tal y como ya avanzó Mediterráneo que la construcción del nuevo Hospital General Universitario de Castellón "arrancará en el primer trimestre de 2027". El proyecto, ha dicho, "contará con 507 millones de euros de presupuesto y 700 camas, ya ha adjudicado la dirección de obra y la redacción del proyecto, y con un proceso de licitación que corre en paralelo para avanzar plazos".

Gómez ha explicado tras la primera reunión con la recién nombrada directora terrirorial de Sanitat en Castellón, Eva Suárez, que "se encargará de dinamizar los proyectos hospitalarios y de atención primaria", en la sede de la Casa Gran, en Huerto Sogueros, que "se ha trabajado en distintas fases de manera simultánea para acelerar el proyecto" y ha subrayado que “como ya he dicho muchas veces, nosotros no esperamos una fase para poder acometer la otra, sino que vamos en paralelo”.

El conseller, con la nueva directora territorial, en la sede de Huertos Sogueros, con los gerentes de los hospitales de Castellón. / Garcia Grau

Más plazos: la ampliación de Urgencias "antes del verano"

Mientras tanto, se ha completado prácticamente el 80% de la ampliación de Urgencias del actual Hospital General y se han iniciado las dos últimas fases, que suman 800 metros cuadrados. El conseller ha señalado que estas se prevé poner en marcha antes del verano de 2026, dentro de la ampliación total de 3.200 metros cuadrados.

En relación con la planificación sanitaria, Gómez ha indicado que se ha avanzado en las expropiaciones de terrenos en el Hospital General, que "van más lenta de lo que nos gustarían", el "avance de los planes funcionales, como el del Hospital La Plana de Vila-real", y la "ampliación de servicios, como las nuevo edificio de Psiquiatría del Hospital Comarcal de Vinaròs, y las nuevas consultas externas", ha avanzado el titular sanitario del Consell, señalando además la "nueva construcción y rehabilitación de centros, como el de Trullols, que está a la espera del espacio para reubicar servicios y administración".

"Una larga carta a los Reyes Magos completa cumpliendo lo prometido a la provincia de Castellón para este 2026, y no como con el Botànic, que solo traía carbón a Castellón", ha ironizado.

El conseller ha subrayado que estas actuaciones “han sentado las bases para acelerar todos los proyectos hospitalarios en Castellón” y ha añadido que se ha impulsado la transformación digital del sistema sanitario provincial, dotada con 275 millones de euros.