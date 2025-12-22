El PPCV seguirá impulsando Castellón con "políticas de libertad, desarrollo económico y atención a las personas"

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana seguirá impulsando la provincia de Castellón con "políticas de libertad, desarrollo económico y atención a las personas". Así lo ha destacado la presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, quien ha asistido este lunes a la Junta Directiva Nacional del PP presidida por Alberto Núñez Feijóo junto al secretario general del PP de la provincia de Castellón, Salvador Aguilella, así como el diputado Óscar Clavell y el senador Jaume Llorens, entre otros cargos y representantes del PP de la provincia de Castellón.

"Los ciudadanos nos piden soluciones y el Partido Popular responde con un proyecto que sigue pisando el acelerador por la provincia y beneficiando a los castellonenses", ha explicado Marta Barrachina.

El PP es "garantía de estabilidad y renovación". "En el Partido Popular trabajamos siempre con el objetivo de mejorar la vida de los ciudadanos, las personas son siempre lo primero y es necesario continuar mejorando el bienestar, las oportunidades y el futuro de los castellonenses y del conjunto de vecinos de la Comunitat Valenciana".

Siete castellonenses trabajarán junto al presidente Juanfran Pérez Llorca "inyectando solidez, responsabilidad y futuro para la provincia y la Comunitat", afirma Marta Barrachina. Cinco entran a formar parte de la Comisión Transitoria que lidera el presidente Juanfran Pérez Llorca: Héctor Folgado Miravet, Susana Fabregat Carrasquer, Jessica Miravete Bernat, Miguel Ángel Martínez Montes y Vicente Martínez Mus. Por su parte, Ramona Bodescu se incorpora al Comité de Derechos y Garantías, y Alberto Fabra al Comité Electoral del PPCV.

"Vamos a seguir trabajando para que el PP en la Comunitat Valenciana tome un nuevo impulso que permita continuar con los proyectos de libertad, respeto a las tradiciones, desarrollo económico y social, rebajas fiscales y mejora de los servicios públicos que van a seguir beneficiando a los castellonenses y al conjunto de la Comunitat Valenciana", ha destacado la presidenta provincial del PPCS.

"El programa de gobierno del PP para la Comunitat Valenciana es sinónimo de libertad y oportunidades. Con hechos, como los que merecen los castellonenses que desean acceder a una vivienda accesible o a infraestructuras, agua o financiación justa", ha subrayado la presidenta provincial del PPCS.

"Es un plan de acción forjado sobre la estabilidad y la renovación, solo desde el PP ofrecemos a los ciudadanos un proyecto sólido y real que escucha, atiende, resuelve y acompaña a las personas", ha indicado Marta Barrachina.