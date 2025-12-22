PELLIZCOS DE LA LOTERÍA EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA
Los clavarios de Sant Antoni y la comisión de fiestas de Llucena reparten 100 € por décimo
Los clavarios venden 850 décimos (premiado cada uno con 100 euros) del 30048
Los clavarios de Sant Antoni Abat de Llucena han repartido un pequeño premio del sorteo de Navidad, gracias a la venta de 850 décimos del 30048 que se han repartido en municipios como Vistabella, Xodos, Atzeneta, Figueroles, Llucena, Castillo de Villamalefa, Castelló o Puertomingalvo (Teruel).
Cada décimo ha sido agraciado con 100 euros, según han explicado a este periódico, por lo que la cantidad que han distribuido ronda los 85.000 euros.
“No ha sido mucho pero parece ser que el santo ha querido agradecer a la gente todo el trabajo de restauración y mantenimiento que se está haciendo ahora en su ermita”, indicaba con mucha alegría uno de los afortunados, mientras comía este lunes en uno de los restaurantes del municipio.
De la misma forma, la comisión de fiestas de Llucena, que el año pasado repartió 2.100 euros al décimo, esta vez ha dado 100 euros por décimo con el número 28293.
