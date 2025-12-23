Los 34.000 pensionistas de Castellón que en 2026 cobrarán hasta un 11% más

Los algo más de 125.000 pensionistas de Castellón saben desde hace unos días que a partir del 1 de enero su paga se verá incrementada un 2,7%. Así, con la fórmula de revalorización recogida en la Ley de reforma de las pensiones en la que se tiene en cuenta, como referencia para determinar la subida de estas prestaciones, el IPC interanual promedio de doce meses, un pensionista que perciba una paga de 1.511 € al mes pasará a recibir en 2026 una nómina de 1.552 euros. Y aunque el incremento afecta a todo el colectivo (jubilados, viudos, perceptores de incapacidad temporal...) hay un numeroso grupo que verá incrementada su pensión en un porcentaje mucho más alto, entre el 7 y el 11%.

El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) calcula que en 2026 las pensiones mínimas y las no contributivas tendrán una revalorización muy por encima de la del resto de prestaciones contributivas, un subidón que en Castellón afecta a 34.281 personas, según los últimos datos de la Seguridad Social.

Así, las 29.446 personas que en la provincia perciben una pensión mínima verán incrementada su paga entre un 7,07 y un 11,43%. De esta manera, y por poner algunos ejemplos, la pensión mínima de jubilación con cónyuge a cargo, así como determinadas pensiones de incapacidad y viudedad con cargas familiares, pasará de 1.127 euros mensuales a 1.256. En otros supuestos, como la jubilación a partir de los 65 años sin cónyuge o la viudedad sin cargas familiares, la pensión mínima alcanzará los 936 euros, frente a los 874 de este año.

¿Y qué ocurrirá con la nómina de las 4.835 personas que en Castellón perciben una pensión no contributiva? Desde el 1 de enero, el importe de se revalorizará un 11,34%, pasando de 564,7 euros al mes a 628,7, es decir 64 más.

La última reforma de las pensiones estableció que las pagas más bajas deben subir cada año más que el resto para acercarse poco a poco al umbral de pobreza, que es la cantidad mínima necesaria para vivir dignamente.