Albalat destaca el compromiso del Consell por mejorar la calidad y el número de plazas de servicios sociales de Castellón

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha reafirmado el compromiso de la Generalitat con el bienestar social de Castellón, a través de una red asistencial más coordinada, moderna y eficiente. Albalat ha subrayado que este nuevo modelo de gestión se centra en la inversión en infraestructuras, en residencias y centros, así como en el incremento de la oferta de plazas y en la calidad de la atención.

Este plan estratégico, orientado a revertir años de déficit asistencial, tiene como pilar fundamental la modernización de la red de atención y un ejemplo de ello es el emblemático edificio Borrull, que representa un “epicentro de la administración social en la capital de la Plana”. Así lo ha asegurado la consellera, durante la visita que ha realizado este martes a las instalaciones del edificio en la capital de la Plana.

La consellera de Servicios Sociales (derecha) habló con el personal de las instalaciones. / Generalitat valenciana

Durante el acto, Albalat ha remarcado que este inmueble simboliza “el fin de una etapa de parálisis y el inicio de un modelo de gestión basado en la eficacia”.

“Borrull ya no es un edificio vacío o una promesa incumplida. Se trata del corazón de una nueva forma de hacer política social donde las administraciones colaboran para que el ciudadano sea el centro de toda la atención”, ha afirmado la consellera.

En este contexto, la titular de Servicios Sociales se ha referido a los indicadores de gestión que avalan este esfuerzo inversor del Consell en la provincia. Al respecto, ha destacado la reducción en un 42 % de la lista de espera del sistema de dependencia en la provincia en los dos últimos años. “Estamos ante un cambio de paradigma en el que la inversión va acompañada de una gestión real que llega a las familias y a quienes más lo necesitan”, ha afirmado.

Inversión en la provincia

El compromiso del Consell se extiende más allá de la capital con actuaciones en toda la provincia. En este sentido, la Generalitat ha movilizado 41,5 millones de euros destinados a infraestructuras sociosanitarias en Castellón, una inyección económica que garantiza la creación de 400 nuevas plazas para personas mayores en los próximos dos años.

Además, la Administración autonómica ha inyectado 36,6 millones de euros específicamente en la red de residencias y centros de día. A esta cuantía se añaden partidas clave para otros colectivos vulnerables, como los 1,57 millones de euros destinados a la reforma integral del centro de menores Plana Baixa de Nules y los 3,14 millones dirigidos a la modernización del centro de discapacidad Vall d’Umbrí de Borriol.

En la ciudad de Castelló, el Consell ha apostado por la construcción de la residencia para personas mayores dependientes y centro de día de la calle Onda. Esta infraestructura que aportará 120 nuevas plazas (80 residenciales y 40 de estancia diurna) “es un ejemplo real de que nuestra prioridad es atender el crecimiento de la demanda con recursos públicos de calidad”, ha subrayado Albalat.

En esta línea de refuerzo asistencial, destaca también la renovación de los contratos de gestión integral en centros estratégicos de la provincia, como El Pinar en Castelló y la residencia de Segorbe. Esta medida, que forma parte de una inversión autonómica de 97 millones de euros, pone fin a años de contratos caducados para dotar a los centros de una estabilidad administrativa sin precedentes.

Asimismo, la consellera ha destacado que el respaldo financiero directo a las entidades locales, a través del contrato programa, solo en la capital de la Plana supuso una aportación de 32,5 millones de euros durante el pasado ejercicio. Por ello, ha reafirmado su apuesta por “una red asistencial sólida y de proximidad que mejora la calidad de vida de todos los castellonenses”.

Un espacio moderno y compartido al servicio de la ciudadanía

A la rehabilitación del edificio Borrull se destinó una inversión total de 24,3 millones de euros, cofinanciada con fondos europeos FEDER.

Las obras de reforma integral de la infraestructura, antigua sede de la Audiencia Provincial de Castellón, han puesto al servicio de la ciudadanía alrededor de 11.000 metros cuadrados de superficie ganados para uso administrativo.

El edificio alberga servicios de la Dirección Territorial de Servicios Sociales, Labora, Justicia, la Junta de Personal y, gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento, parte de sus servicios municipales. “Con esta actuación Castellón ha ganado un espacio digno para la ciudadanía que ha permitido mejorar la coordinación y atención ciudadana”, ha concluido Albalat.