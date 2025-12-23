Compromís exigeix la reversió de les retallades a la cogeneració per a salvar la indústria ceràmica de Castelló
Granel alerta de les conseqüències per al sector clau a l'economia provincial
El diputat autonòmic i delegat d’Indústria de Compromís, Vicent Granel, alerta sobre les conseqüències que les retallades anunciades pel Ministeri de Transició Ecològica podrien tenir sobre la indústria ceràmica de Castelló, un sector clau per a l’economia provincial.
“Sense cogeneració eficient, moltes fàbriques podrien tancar, i milers de llocs de treball estarien en risc”, ha explicat Granel, que afegeix: "La cogeneració permet produir electricitat i calor al mateix temps, un element essencial per als forns ceràmics que requereixen molta energia. L’eficiència d’aquest sistema pot superar el 80 %, i l’energia representa fins al 25 % dels costos de producció”.
El sector ceràmic genera quasi la meitat de l’ocupació industrial de Castelló (46 %) i suposa més del 30% del PIB provincial, indica la coalició, que sosté que les retallades del 25 % en el règim regulat de la cogeneració podrien posar en perill la competitivitat de les plantes i frenar la producció local.
Ajudes per a modernitzar les plantes
Per tot això, Compromís reclama al Ministeri de Transició Ecològica que rectifique de manera progressiva aquesta retallada i que s’activen ajudes per a modernitzar les plantes i adaptar-les a gas renovable o hidrogen. Així mateix, la formació política demana que la Generalitat incloga la cogeneració en els plans industrials i energètics i actue amb ajudes urgents dins del Pla de Reindustrialització.
“La cogeneració no és només tecnologia: és indústria, treball i futur per a Castelló”, ha afegit. "Defensar la cogeneració és defensar la nostra indústria, la competitivitat i els llocs de treball. Compromís seguirà exigint solucions perquè aquest sector es mantinga”, ha conclòs Granel.
- 5 municipios de Castellón ya superan los 1.000 l/m² anuales... Y las lluvias van a continuar
- Carrefour vende su hipermercado de Vila-real a una firma de EEUU
- Castellón se congela: Nueve municipios registran temperaturas bajo cero
- Nieve en Castellón: Se esperan unos días marcados por el frío, la lluvia y el ambiente invernal
- Emergencias activa la alerta por riesgo de nevadas en Castellón
- Castelló dice adiós a otro comercio veterano del centro
- Directo: Lotería de Navidad 2025 en Castellón
- Fallece Martirián Martín, 'el referente de la automoción en Castellón' y presidente de Astrauto durante 36 años