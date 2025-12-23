Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Compromís exigeix la reversió de les retallades a la cogeneració per a salvar la indústria ceràmica de Castelló

Granel alerta de les conseqüències per al sector clau a l'economia provincial

El diputat de Compromís a Les Corts Vicent Granel / MEDITERRÁNEO

Ramón Pérez

Castelló

El diputat autonòmic i delegat d’Indústria de Compromís, Vicent Granel, alerta sobre les conseqüències que les retallades anunciades pel Ministeri de Transició Ecològica podrien tenir sobre la indústria ceràmica de Castelló, un sector clau per a l’economia provincial.

“Sense cogeneració eficient, moltes fàbriques podrien tancar, i milers de llocs de treball estarien en risc”, ha explicat Granel, que afegeix: "La cogeneració permet produir electricitat i calor al mateix temps, un element essencial per als forns ceràmics que requereixen molta energia. L’eficiència d’aquest sistema pot superar el 80 %, i l’energia representa fins al 25 % dels costos de producció”.

El sector ceràmic genera quasi la meitat de l’ocupació industrial de Castelló (46 %) i suposa més del 30% del PIB provincial, indica la coalició, que sosté que les retallades del 25 % en el règim regulat de la cogeneració podrien posar en perill la competitivitat de les plantes i frenar la producció local.

Ajudes per a modernitzar les plantes

Per tot això, Compromís reclama al Ministeri de Transició Ecològica que rectifique de manera progressiva aquesta retallada i que s’activen ajudes per a modernitzar les plantes i adaptar-les a gas renovable o hidrogen. Així mateix, la formació política demana que la Generalitat incloga la cogeneració en els plans industrials i energètics i actue amb ajudes urgents dins del Pla de Reindustrialització.

“La cogeneració no és només tecnologia: és indústria, treball i futur per a Castelló”, ha afegit. "Defensar la cogeneració és defensar la nostra indústria, la competitivitat i els llocs de treball. Compromís seguirà exigint solucions perquè aquest sector es mantinga”, ha conclòs Granel.

