Así consiguió un hombre de Vila-real cancelar una deuda de casi 20.000 euros

La Ley de Segunda Oportunidad es una norma, aprobada en 2015, que permite a sus beneficiarios, tanto particulares como trabajadores autónomos, reestructurar sus deudas e incluso cancelar parte de ellas en determinados supuestos, siempre que se acredite que es imposible hacerles frente. Recientemente, una familia de Castellón logró cancelar más de 70.000 euros acogiéndose a ella.

Para acogerse a la misma, hay que cumplir los siguientes requisitos:

Actuar de buena fe

Poder demostrar el estado de insolvencia

No haber utilizado la ley en los últimos diez años

en los últimos diez años Aceptar la liquidación de bienes no esenciales

Aceptar un plan de pagos de cinco años (en el caso de que no se cumplan los requisitos para la cancelación total)

de cinco años (en el caso de que no se cumplan los requisitos para la cancelación total) Intento previo de acuerdo con los acreedores

con los acreedores No haber sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los últimos diez años

Son los supuestos que cumplía un vecino de Vila-real que ha conseguido, a través del despacho Repara tu Deuda Abogados, la cancelación de su deuda (Exoneración del Pasivo Insatisfecho, EPI), que ascendía a 19.012 euros.

Problemas laborales

Como explican los abogados que gestionaron su caso, el estado de insolvencia del hombre surgió a partir de la necesidad de financiación para la compra de mobiliario. “Estuvo sufriendo una larga inestabilidad laboral, ya que solo era contratado por empresas de trabajo temporal", indican.

Esto hizo que, junto a su pareja y su hija menor de edad, se trasladara a vivir a casa de sus padres. Posteriormente, la pareja perdió su trabajo, lo que implicó que les resultara imposible hacer frente a los pagos debidos que se habían generado. "Con los ingresos que percibía, apenas podía cubrir los gastos más esenciales”, detallan los abogados.

Las personas que se benefician de la Ley de Segunda Oportunidad desaparecen de los listados de morosidad, como ASNEF. Además, dejan de recibir las inquietantes llamadas por parte de los bancos y entidades financieras. Si lo desean, pueden acudir de nuevo a financiación. En paralelo, pueden registrar futuros bienes a su nombre.