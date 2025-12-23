La invasión de Sudáfrica fulmina un 27% de las exportaciones de cítricos de Castellón

Lo que advertían las organizaciones agrarias al inicio de la actual campaña citrícola de Castellón ya tiene reflejo en los datos: la exportación de fruta cultivada en la provincia registra una brusca caída por la entrada masiva de naranja procedente de Sudáfrica. En teoría, los agrios de ese país actúan como complemento, al ofrecer producto cuando los naranjos autóctonos todavía no están en condiciones de abastecer los mercados. El problema surge cuando la campaña sudafricana se alarga, afectando directamente a los productores locales.

Los datos de exportaciones de octubre ponen cifras a esta situación. La fruta de Castellón vendida al exterior, especialmente a la Unión Europea, sufrió un desplome del 27,2% respecto al mismo mes del año anterior. El secretario general de la Unió Llauradora, Carles Peris, apunta que el descenso es atribuible en parte a la menor producción de este año, marcada por las granizadas del pasado verano, pero añade que la mayor presión procede de Sudáfrica, que ha retrasado la salida de los cítricos provinciales en variedades tempranas como la arrufatina, oronul o marisol.

Tapón en los mercados

Esta abundancia de fruta foránea ha generado un tapón en los mercados, provocando que incluso parte de la clemenules recolectada en octubre registrara precios bajos. En algunos casos, los comercializadores tuvieron que aplazar la venta hasta noviembre. Será dentro de un mes cuando se conozca la actualización de datos y se confirme si se ha logrado colocar la fruta pendiente.

Datos de octubre de 2025 Tabla de exportaciones por productos.

En este contexto, Carles Peris se muestra pesimista: "No esperamos datos positivos para la recta final del año, porque el volumen de exportaciones de nuestra variedad reina, la clemenules, estará mermado por la producción limitada". A las inclemencias meteorológicas del verano se suman las lluvias acumuladas en las últimas semanas. "Una parte se quedará en los campos por efecto del pixat, y entre el 15% y el 20% irá a industria y destríos", señaló.

Presión internacional y guerra comercial

La creciente presencia de Sudáfrica en el mercado comunitario se ve reforzada por un efecto derivado de la guerra comercial de Estados Unidos. Al imponer más aranceles, los distribuidores sudafricanos han buscado redirigir sus exportaciones hacia la Unión Europea, incrementando la presión sobre los productores autóctonos.

En contraste, la principal exportación de Castellón, la cerámica, ofrece un balance más positivo. Las ventas nacionales, indicador clave para el sector, crecieron en octubre un 5,21%, hasta alcanzar 307,18 millones de euros. Este dato permite que el acumulado de enero a octubre vuelva a números positivos, con 2.957 millones de euros, lo que supone un incremento del 0,37% respecto al mismo periodo de 2024.

Evolución del comercio exterior

También fue un buen mes para los esmaltes cerámicos, mientras que las ventas de cerámica en Estados Unidos mantienen una evolución irregular. En octubre descendieron un 2,67%, hasta 38 millones de euros, aunque en el acumulado anual registran un crecimiento del 3,96%.

Resultados del último año Tabla de exportaciones por países.

La suma total de las exportaciones de Castellón avanzó en octubre un 6,22%, con 765,81 millones de euros, por encima del 3,4% autonómico y del 3,27% nacional. El acumulado hasta octubre alcanza 7.560 millones de euros, lo que supone un ligero retroceso interanual del 1,65%.

Francia y Estados Unidos continúan siendo los principales clientes de los productos castellonenses, aunque ambos presentan descensos interanuales. El más acusado se da en Estados Unidos, con un 25% menos, una caída que no se atribuye a la cerámica, sino a otros productos como los químicos y los refinados del petróleo. En octubre, Países Bajos se situó como segundo comprador, con un aumento del 117,82%, impulsado por el comercio de combustibles.