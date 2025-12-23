Todo listo ante el riesgo de nevadas en Castellón: 300 toneladas de sal y 20 máquinas quitanieves

Todo preparado ante la bajada de temperaturas y las posibles nevadas previstas en la provincia de Castellón durante los próximos días. La Diputación Provincial ha activado el dispositivo dotado con 300 toneladas de sal y 20 máquinas quitanieves.

El Consorcio Provincial de Bomberos ya se encuentra prevenido para atender cualquier incidencia derivada de las bajas temperaturas, garantizar la seguridad de la ciudadanía y facilitar la movilidad en todo el territorio provincial.

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha subrayado que “la anticipación es fundamental ante episodios de frío o nieve, y por eso desde la institución provincial tenemos dispuestos todos los recursos materiales y humanos necesarios para estar preparados y dar una respuesta rápida ante cualquier incidencia”.

"Proteger a los vecinos"

“Nuestra prioridad es proteger a los vecinos y vecinas de nuestra tierra y garantizar la seguridad en la red viaria provincial”, ha señalado Marta Barrachina, quien ha pedido a la ciudadanía extremar la precaución en sus desplazamientos y respetar, en todo momento, las indicaciones de los canales oficiales de emergencia como el Consorcio Provincial de Bomberos (@BombersDipcas), el 112 (@GVA112) o la AEMET CV (@AEMET_CValencia).

Así, por lo que hace al dispositivo del departamento de bomberos de la Diputación de Castellón para la campaña de nevadas 2025-2026, el plan cuenta con 20 máquinas quitanieve, 10 vehículos salero, 30 vehículos auxiliares y 300 toneladas de sal.

Recursos humanos

En cuanto a recursos humanos, el dispositivo suma 190 efectivos diarios, de los parques de bomberos de Benicarló, Orpesa, Nules y Segorbe; miembros de la Unidad de Rescate de Montaña (URM), que disponen de moto de nieve de rescate y un ATV (All Terrain Vehícle) dotado de orugas para rescate en nieve.

También forman parte del dispositivo los parques de bomberos voluntarios de Morella, Benassal, Lucena del Cid, Atzeneta y Onda; los 15 parques rurales de emergencia con sus respectivas unidades de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana. La Unidad de Maquinaria Pesada y Logística (UML) del Consorcio de Bomberos con 5 palas cargadoras, una fresadora y una pala mini polivalente. Efectivos de la unidad de Protección Civil de la Diputación de Castellón, integrados en el Consorcio Provincial de Bomberos, completan el dispositivo de emergencia.

Pendientes de la evolución

El diputado del Consorcio Provincial de Bomberos, David Vicente, ha explicado que “desde el Consorcio se va a estar pendiente de la evolución de la situación meteorológica, así como de las posibles preemergencias que se activen desde el centro de coordinación de emergencias de la Generalitat para actuar con rapidez y eficacia, especialmente en las zonas del interior”.

Al respecto, la dirigente provincial ha incidido en que “trabajamos porque vivir en el interior sea una oportunidad y por ello mantenemos todo el dispositivo preparado para asegurar la comunicación en todo nuestro territorio”.

De este modo, la presidenta de la Diputación de Castellón ha agradecido el trabajo, la colaboración y coordinación del Consorcio Provincial de Bomberos porque “dejamos a la provincia de Castellón preparada frente a cualquier inclemencia meteorológica”, insistiendo en que “la prevención es la mejor herramienta para reducir las incidencias en episodios meteorológicos adversos”, ha añadido Marta Barrachina.