Nueva tractorada en Castellón: los agricultores independientes 'tomarán' las carreteras el día 26

El malestar en el campo se recrudece. Si hace unos días la Unió Llauradora protagonizó una protesta en València, ahora es Sepricas (Sector Primario de Castellón) quien prepara una tractorada en el interior de la provincia. La marcha lenta será el próximo 26 de diciembre y los agricultores partirán con sus tractores y coches particulares desde distintos municipios del Maestrat, els Ports o la Plana Alta para finalizar en Xert. Entre los motivos de la protesta destacan el acuerdo de Mercosur o la Agenda 2030.

Convocada por Sepricas, que está integrada en Unaspi, la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes, esta nueva tractorada pretende reunir a varias decenas de agricultores y ganaderos del interior de Castellón. "Nuestro objetivo es volver a encontrarnos, analizar la situación por la que atraviesa el sector primario de Castellón y consensuar y elaborar un listado con todas nuestras reivindicaciones", describe Juan Carlos Castel, agricultor de La Mata y secretario de Sepricas.

Además del acuerdo UE-Mercosur y la Agenda 2030, otro de los motivos de la protesta del próximo día 26 es la excesiva burocracia a la que está sometida el sector. "El papeleo nos ahoga y necesitamos una secretaria solo para poder cumplir con toda la burocracia que se nos exige", añade Castel.

Una vez elaborada la lista de reclamaciones, los miembros de este colectivo quieren hacerla llegar a la administración. "Si no nos hacen caso vamos a seguir luchando y haremos más protestas", avanza el secretario de Sepricas.

Los agricultores independientes llevan más de dos años protagonizando tractoradas tanto en las carreteras del interior como en ciudad de Castelló para denunciar la delicada situación por la que atraviesa el sector, un problema del que hacen responsable a la administración, principalmente la europea.