El patronato del Hospital Provincial de Castellón pide "a CCOO medidas contra Amalio Palacios"

El patronato del Consorcio Hospitalario Provincial, que preside el conseller, Marciano Gómez, y en el que está representada tanto la administración autonómica como la Diputación de Castellón y los distintos partidos políticos que conforman la corporación, solicitó este lunes en su último plenario del año «a Comisiones Obreras la adopción de medidas ante la sentencia firme (de la Audiencia Provincial de Castellón) que condena a su delegado sindical Amalio Palacios» por coaccionar a una trabajadora del centro.

El orden del día se incluyó después de que la Audiencia Provincial de Castellón, como avanzó este diario, ratificara la sentencia condenatoria al desestimar el recurso de apelación que interpuso Palacios contra el fallo del Juzgado de Instrucción número 2 de Castellón, el cual le consideraba culpable de un delito leve de coacciones y le obligaba abonar una multa de 10 euros al día durante dos meses.

Coacciones leves

Según el fallo, los hechos se reomntan a 2023. El delegado de CCOO se habría presentado en junio de ese año junto a otro sindicalista en el despacho de la entonces directora económica para reclamar explicaciones por la actitud de la secretaria en comisión de selección de tribunales. Allí le dijo que «cesara a la secretaria» y le amenazó «con hacer todo lo posible por cesarla a ella si no atendía a su requerimiento». Además, siguió en el despacho contra la voluntad de la denunciante, «diciendo que no lo abandonaría hasta que no hiciera lo que requería». Un comportamiento que, la justicia, considera enmarcable en el delito de coacciones leve que se le atribuye.

Otra causa abierta