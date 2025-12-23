PortCastelló rompe la tendencia del sistema portuario y crece en todos los tráficos

El puerto de Castellón continúa consolidando su posición como uno de los enclaves más dinámicos del sistema portuario español y registra un crecimiento del 6,3 % en el tráfico total de mercancías en lo que va de año, una evolución que contrasta con el descenso del 0,4 % registrado en el conjunto del sistema portuario español.

Con este avance, PortCastelló supera ya los 17 millones de toneladas movidas, confirmando una senda de crecimiento que se apoya en la diversificación de tráficos, la mejora de la competitividad y una estrategia orientada a ganar cuota de mercado en un contexto general de estancamiento. El crecimiento del puerto de Castellón se produce, además, en todos los tipos de tráficos, lo que visibiliza su capacidad para adaptarse a las necesidades del mercado.

El contenedor, principal motor del crecimiento

El dato más destacado del ejercicio es el fuerte incremento del tráfico de contenedores, que crece un 20,7 %, frente al 3,1 % del conjunto del sistema portuario español. Esta evolución sitúa al contenedor como uno de los grandes motores del crecimiento de PortCastelló y refuerza su posicionamiento como alternativa competitiva, ágil y sin congestión para el tráfico marítimo.

A este avance se suma el crecimiento de la mercancía general en contenedor, que aumenta un 6,7 %, mientras que en el resto del sistema portuario esta tipología registra una caída del 1,3 %.

El puerto de Castellón registra también un comportamiento muy positivo en los graneles. El granel líquido crece un 7,5 %, frente al 0,3 % del conjunto del sistema, mientras que el granel sólido aumenta un 5,5 %, en un contexto en el que el resto de los puertos españoles experimentan una caída del 3,5 % en este tipo de tráficos. Este crecimiento permite a PortCastelló afianzarse como el tercer puerto de España en tráfico de granel sólido, consolidando su papel estratégico para sectores clave como el cerámico.

Asimismo, la mercancía general registra un incremento del 3,3 %, frente al 0,3 % del sistema portuario, completando un balance positivo en todos los segmentos de actividad.

Competitividad y estrategia

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha destacado que “los datos confirman que PortCastelló está creciendo de forma sólida y equilibrada, muy por encima de la media del sistema portuario español, y lo hace además en todos los tráficos”.

Ibáñez ha subrayado que “el comportamiento del contenedor es especialmente significativo y demuestra que la estrategia que estamos desplegando está dando resultados, posicionando al puerto de Castellón como una opción cada vez más atractiva para exportadores, importadores y operadores logísticos”.

El presidente ha explicado que este crecimiento responde a “un cambio de estrategia claro, basado en mejorar la competitividad, diversificar tráficos, reforzar la conectividad y ofrecer un puerto ágil, eficiente y sin congestión”. En este sentido, ha recordado que “el reciente acuerdo marco de la estiba, junto con la bonificación del 40 % al contenedor, sitúa a PortCastelló entre los puertos más competitivos del arco mediterráneo en este tipo de tráficos”.

Ha concluido señalando que “estos resultados nos permiten mirar al futuro con confianza. PortCastelló está preparado para seguir creciendo de manera sostenible, generando actividad económica, empleo y oportunidades para su entorno”.