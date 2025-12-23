El PSPV-PSOE exige al nuevo secretario general del PPCV que se estrene pidiendo la dimisión del alcalde de Jérica

El PSPV-PSOE ha exigido al nuevo secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Carlos Gil, que se estrene pidiendo la dimisión del alcalde de Jérica investigado por una presunta agresión sexual a dos menores y ha acusado a los populares de "ponerse de perfil" ante el caso.

Así se ha pronunciado este martes el secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, quien ha lamentado que “el PPCV no haya sido capaz siquiera de condenar públicamente los hechos que conocidos la semana pasada y que no pueden quedar sin respuesta”.

"Liberar al municipio"

Mascarell ha anunciado que los socialistas valencianos ponen a disposición del PP los votos de sus concejales en Jérica para una moción de censura en el Ayuntamiento: “Hay que liberar al municipio de un alcalde imputado”

En este sentido, el dirigente socialista ha señalado que “es intolerable que el nuevo president de la Generalitat encubra a un presunto acosado de menores” y ha exigido a Pérez Llorca que “se deje de medias tintas y nos diga desde cuándo sabe que a uno de sus alcaldes se le está investigando por acoso sexual a menores”. Además, ha subrayado que “mirar hacia otro lado no es la solución, se necesitan medidas urgentes y contundentes”.

Con todo ello, Mascarell ha reclamado a Carlos Gil que “ponga orden en su partido y le exija el acta de concejal al todavía alcalde de Jérica, depure las responsabilidades de todos los que le han encubierto, tanto a nivel provincial como regional”.