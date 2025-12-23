Sanitat alerta: lo peor de la gripe "aún está por llegar a Castellón"

Castellón afronta "la ola de gripe más virulenta y la más contagiosa de los últimos 15 años". Lo ha constatado este lunes en la visita a la Dirección Territorial de Sanitat en Castellón el conseller del área, Marciano Gómez, que ha señalado que "lo peor está aún por venir", según apuntan los técnicos.

Gómez ha avanzado que "el pico de gripe más grave se espera entre finales de esta semana y la próxima". Y por eso, se han implementado "medidas ya planificadas en el plan asistencial de invierno, cuya puesta en marcha se ha adelantado, con un aumento de personal, refuerzos asistenciales ante la hiperafluencia al médico, la flexibilización de la reagrupación de los enfermos crónicos en los hospitales y, como último recurso, la contratación de camas en la sanidad privada, que ya ha empezado en algunos centros, ante la tensión de las Urgencias".

Vacunación contra la gripe en un ambulatorio. / Mediterraneo

La gripe "más contagiosa"

En relación con la actual situación de los servicios de Urgencias, el conseller ha reconocido que la provincia, al igual que el resto del país, afronta la ola de gripe más virulenta de los últimos 15 años, provocada por una "mutación del virus K que la hace más contagiosa".

Gómez ha explicado que, "de forma planificada, la Conselleria ha reforzado plantillas, y habilitado nuevos espacios". “Todos los años hay picos de tensión en estas fechas, pero este año la hiperafluencia a urgencias es mayor”, ha señalado.

Asimismo, ha destacado el incremento de la vacunación, que ha crecido un 13% a nivel autonómico y un 11% en Castellón, con "122.000 vacunas repartidas" entre la ciudadanía para la inmunización.