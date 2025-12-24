Castellón se congela en Nochebuena y espera lluvias para Navidad

La jornada de Nochebuena está dejando en la provincia de Castellón un ambiente frío, con temperaturas mínimas bajo cero en varios puntos del interior, heladas débiles y rachas destacadas de viento en zonas expuestas, según los datos recopilados por las estaciones meteorológicas de AVAMET.

Las temperaturas más bajas se han registrado en el interior norte y oeste de la provincia. Destaca El Toro (la Nava), donde el termómetro ha descendido hasta los -9,4 grados, el valor más bajo de la jornada. También se han alcanzado registros negativos en El Toro (Hoya del Campillo, -3,1), Vilafranca (Pla de Mossorro, -1,8), El Toro (Cerro Gil, -1,5) y Villanueva de Viver (-1,2). Otras localidades como Villahermosa del Río (-0,9), Vilafranca (la Pobla del Bellestar, -0,7), Sant Mateu (-0,7) y Cortes de Arenoso (-0,5) también han registrado mínimas bajo cero o muy próximas a ese umbral.

Temperaturas mínimas en Castellón (ºC) El Toro (la Nava): -9,4 El Toro (Hoya del Campillo): -3,1 Vilafranca (Pla de Mossorro): -1,8 El Toro (Cerro Gil): -1,5 El Toro (Calle Mayor): -1,3 Villanueva de Viver: -1,2 Villahermosa del Río (la Cañada): -0,9 Vilafranca (la Pobla del Bellestar): -0,7 Sant Mateu (Molins): -0,7 Cortes de Arenoso: -0,5

Este descenso térmico confirma la presencia de heladas débiles en el interior, tal y como avanzaba la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Viento fuerte en zonas expuestas

Junto al frío, el viento también ha sido protagonista en algunos puntos de la provincia. La racha máxima más intensa se ha medido en les Illes Columbretes con 68 km/h. En el interior norte, la Pobla de Benifassà (Coll de les Eres) ha registrado rachas de 55 km/h, mientras que en el litoral y prelitoral destacan Benicàssim (Cim del Bartolo) y Benlloc, ambos con 48 km/h.

Otras rachas significativas se han producido en Vilar de Canes (45 km/h), la Torre d’en Besora (44 km/h), la Serra d’en Galceran (44 km/h), Catí (42 km/h), Rossell (42 km/h) y Xodos (42 km/h).

Racha máxima de viento (km/h) Illes Columbretes: 68 la Pobla de Benifassà (Coll de les Eres): 55 Benicàssim (Cim del Bartolo): 48 Benlloc (Ayuntamiento): 48 Vilar de Canes: 45 la Torre d’en Besora (la Pedrisseta): 44 la Serra d’en Galceran: 44 Catí (Mas del Puig Cabrer): 42 Rossell (Bel): 42 Xodos: 42

La previsión apunta a una jornada marcada por el ambiente invernal, con frío acusado a primera hora del día, viento moderado en general y la posibilidad de precipitaciones débiles y aisladas, especialmente durante la mañana.

Previsión meteorológica por municipios