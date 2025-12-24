Cochinillo, zarzuela y ‘pilotes’, los nº1 para la mesa navideña en Castellón

Ni un alfiler. Los pasillos del Mercat Central de Castelló están en plena ebullición en estas fechas de cuenta atrás para Nochebuena y Navidad. Una celebración que en Castellón se desarrolla principalmente en casa y para la que, aunque se encarga mucha comida preparada, todavía en su mayoría se cocina y para ello se busca el mejor género, fresco, de calidad y proximidad.

Son días de compras de última hora y de recoger encargos claves para la confección del menú. Los comercios echan horas para cumplir y llegar a tiempo. El sondeo a pie de calle revela que entre los productos más demandados este 2025 de cara a cocinar en los ágapes más entrañables del año son algunos como el cochinillo, el pollo relleno o la zarzuela a base de pescado. Eso, en Nochebuena, donde no faltan los entrantes de picoteo, en los que los castellonenses no escatiman, cada cual en la medida de sus posibilidades, en marisco y embutidos de primera. Desde gambas a pulpo, almejas, vieiras, mejillones, jamón y queso. ¿Y de postre? Fruta natural -lidera la piña-, «hay quien llega a gastarse más de 100 euros»; así como postres artesanales sencillos de preparar, turrones y cava.

Para comer en Navidad, la respuesta más escuchada por clientes y comerciantes es que «la tradición manda una buena paella con pilotes de hierbabuena».

«Vendré a trabajar a las 2.00 horas»

Compras de Navidad. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Las colas en las pescaderías del Mercat son para verlas. En uno de los puestos explican que estos días «se vende mucho marisco, galera, langostinos. Todo de calidad. Como las gambas de Alborán, de Almería; merluza y lenguado muy bueno». Añade que tienen «una barbaridad de encargos para recoger el día 24. Venimos ya a preparar los pedidos a las 2.00 horas de la madrugada; y a continuación...a vender todo lo que se pueda».

En otro de congelados detallan que «la demanda es alta, la habitual de todos los años. Vienen sobre todo a por rape para hacer la zarzuela, que es un plato socorrido que se puede hacer con tiempo. También a por langostinos, cigalas, etc. Hay clientas fijas que vienen con tiempo y otras a última hora porque no tienen sitio en el frigorífico».

En una charcutería, su responsable resalta que «todo el mundo se lleva jamón y unos quesos muy buenos que se traen especialmente para estas fechas (son italianos, franceses, ingleses, etc.) y así tienen un surtido para la mesa. En comidas preparadas, nos piden mucho los cochinillos, capones, etc.».

Otro vendedor al frente de una carnicería resume que «cada familia sabe bien lo que quiere, tenemos una demanda muy tradicional». Así, se venden «muchos pollos rellenos (sobre todo, trufado; o el de jamón, bacon y cuatro quesos), que se pueden personalizar. Se compra igual cordero, ternera y pelotas de hierbabuena para la paella y el caldo».

300 euros de gasto medio

Frutería-verdulería del Mercat. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Como ya publicó este rotativo, según la Asociación Española de Consumidores, cada castellonense gastará de media estas Navidades unos 1.246 euros, entre regalos, ocio, etc. La alimentación se lleva la partida principal: uno de cada tres euros, unos 300 de gasto medio. Y es que si ya de por sí son fechas con productos caros por la elevada demanda, la inflación también tiene su impacto. En toda España, los precios de los alimentos más habituales ahora han subido el 10,3% de media en menos de un mes, un aumento «notable» pero inferior al del año pasado, cuando fue del 12,3%.

La OCU analiza el precio de 16 productos

En el tercer y último control de precios de Navidad, que se dio a conocer esta semana, la OCU ha analizado 16 productos muy demandados en mercados, supermercados y grandes superficies: la mayor alza de precios se observa en percebes (+56%), almejas (+43%), la pularda entera (+26%), la merluza al corte (+20%) y el besugo (+17%). También se han encarecido el pavo entero (+8%), las angulas (+8%), el jamón ibérico de cebo (+6%), el redondo de ternera (+6%), los langostinos congelados (+4%), el cordero en cuartos (+3%) y la lubina (+2%).

El día 24 de diciembre también abre sus puertas y se esperan todavía muchas compras, así como la recogida de encargos. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Sin embargo, según la OCU, la granada mantiene su precio, pero las ostras (-16%), la piña (-13%) y la lombarda (-4%) se abaratan. La OCU añade que seis alimentos han alcanzado máximos históricos: el jamón ibérico de cebo al corte (71,71 €/kilo), cordero lechal (23,85), redondo de ternera (21,34), pavo entero (7,21), granada (3,19) y piña (1,89). La organización aconseja elegir ofertas puntuales, productos congelados o la carne más económica.