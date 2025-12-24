Los premios del Niño en Castellón: la provincia gastará 12,4 millones tras el fiasco del sorteo de Navidad

Castellón trata de asimilar aún el fiasco del sorteo de la lotería de Navidad, en el que todos los premios mayores, incluyendo el Gordo, pasaron de largo por la provincia, obligando a conformarse con las recompensas derivadas de pedreas o aproximaciones.

Este martes todavía se registraban colas en las administraciones y puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado en la provincia para cobrar esos reducidos premios, pero también para volver a probar suerte. Superada la cita del 22 de diciembre, toca mirar ya al sorteo del Niño, que es el segundo más popular del ente estatal.

62.105 billetes

Los castellonenses, según informó Loterías, gastarán este año un total de 12.421.000 euros en participaciones para el 6 de enero. El gasto crecerá así un 4,89% y se sitúa en unos 20,17 euros de media por habitante, que viene a ser poco más de un décimo. La consignación contemplada para la provincia asciende a 62.105 billetes.

Dichas cifras contrastan notablemente con el sorteo de Navidad, para el que este año se vendieron participaciones en territorio castellonense por valor de 48.465.020 euros, lo que supone multiplicar por cuatro el importe que se destina al sorteo de Reyes.

Los premios, no obstante, también son ahora más reducidos en volumen. El primero está dotado con 2 millones de euros a la serie (200.000 euros al décimo), el segundo con 750.000 (75.000 al boleto) y el tercero con 250.000 euros (25.000 por cada décimo). A ellos se suman otros muchos vinculados a las terminaciones.

La estampa de las colas se repite estos días en las administraciones, como esta de Castelló. / ERIK PRADAS

Solo en tres ocasiones

Históricamente Castellón tampoco ha resultado mucho más afortunada que en Navidad para la cita del 6 de enero, pues apenas atesora tres primeros premios desde que tuvo lugar su creación, según recoge Loterías.

Sin embargo, no hay que remontarse muy lejos para hallar la última vez en la que la suerte sonrió a la provincia. Fue el año pasado cuando el 94974 dejó la máxima recompensa en Castelló, al venderse décimos expedidos a través de máquina en el quiosco Santa Águeda de la calle Alicante.

La anterior ocasión fue ya en el 2016, cuando el número 22654 regó con 10,6 millones de euros a la Vall d’Uixó, además de dejar algún pellizco en Castelló.

110 millones en el 2008

La mayor hazaña completa el listado de primeros premios en la provincia y se vivió en el 2008. El 87657, vendido íntegramente en la administración número 3 de la capital de La Plana, dejó 110 millones de euros, distribuidos entre abonados al número, miembros de una cofradía, integrantes de una colla y un bar.

Habrá que esperar entonces hasta el próximo 6 de enero para ver si, a diferencia de lo ocurrido en el sorteo de Navidad, la provincia de Castellón tiene más suerte y consigue repartir algún premio importante de la cita del Niño mientras muchas familias disfrutan de los regalos de Reyes.