El aeropuerto de Castellón oferta 10.600 plazas para Navidad: destinos y chollos

La provincia se encuentra conectada por aire durante estas fiestas navideñas con un total de cinco destinos nacionales e internacionales gracias a la oferta de rutas que operan durante todo el año en el aeropuerto de Castellón.

Las rutas que mantiene operativas la infraestructura de Vilanova d’Alcolea suman una oferta, hasta después de Reyes, de 10.600 plazas con origen o destino Castellón, según confirman a este diario fuentes de Aerocas.

66 vuelos programados

Esto implica que, durante las fiestas, un total de 66 vuelos tendrán origen o destino a la base provincial. En concreto, los castellonenses podrán disfrutar de escapadas realizando sus desplazamientos por aire a Madrid, gracias a la línea de Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia, que opera cuatro días por semana, en lunes, jueves, viernes y domingo.

Si se opta por ir más lejos, Ryanair une Castellón en invierno con Bruselas dos veces por semana, los martes y domingos, aunque a partir de enero la ruta pasará a funcionar en viernes y domingo. También mantiene la que es la ruta decana de la infraestructura, que va desde la provincia a Londres Stansted, con vuelos programados en lunes y viernes.

Pasajeros acceden en Castellón a un avión de Air Nostrum con destino a Madrid. / MEDITERRÁNEO

Wizz Air, por su parte, se encarga de enlazar el territorio castellonense con Rumanía, ofreciendo dos opciones más para escaparse durante estas fechas. Se puede viajar a la capital, Bucarest, en lunes, miércoles y domingos. O a Cluj-Napoca, en este caso los miércoles y domingos.

Los precios

Aunque encontrar chollos, en cuanto a precios, durante el periodo festivo resulta mucho más complicado, todavía se ofrecen algunos trayectos a precios muy asequibles.

En concreto, se pueden hallar billetes para Londres desde 18 euros por tramo, a Madrid desde 23 y a Bruselas a partir de 25 euros. Algo más altos son los importes de partida para adquirir un pasaje a Cluj, pues arrancan desde 34 euros, o para Bucarest, con la opción más barata durante las próximas semanas de Navidad situada en los 68 euros.