Alerta amarilla por nevadas en Castellón en el día de Navidad
Desde los servicios de emergencia se recomienda extremar la precaución, especialmente en los desplazamientos por carreteras del interior
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves, día de Navidad, el aviso amarillo por nevadas en el interior norte de la provincia de Castellón, donde se prevé que puedan acumularse hasta 8 centímetros de nieve en 24 horas, a partir de los 700 metros de altitud.
Según la previsión, el aviso por nevadas comenzará a las 10.00 horas y se mantendrá activo hasta las 20.00 horas. El episodio se enmarca en una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica en la Comunitat Valenciana, aunque en el caso de Castellón el riesgo principal está asociado a la nieve en las zonas de interior.
Ante esta situación, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha establecido también la alerta amarilla por nevadas en el interior norte de Castellón, con el objetivo de realizar un seguimiento del episodio y coordinar los recursos necesarios.
Desde los servicios de emergencia se recomienda extremar la precaución, especialmente en los desplazamientos por carreteras del interior y en las zonas de mayor altitud, así como mantenerse informado a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones de la previsión.
