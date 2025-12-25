La cota de nieve en Castellón se sitúa por debajo de los 500 metros
El episodio meteorológico no afecta solo a las cotas más altas
La bajada de las temperaturas en Castellón, combinada con las precipitaciones, está propiciando que este 25 de diciembre la estampa en el interior de la provincia no pueda ser más navideña. La nieve ha cuajado en muchas zonas desde primera hora del día, como por ejemplo en Els Ports.
Sin embargo, el manto blanco no ha cubierto únicamente las cotas más altas. De hecho, la nieve ha caído con insistencia, por ejemplo, en la zona del pantano de Ulldecona. "Cuando tenemos nevadas, las cotas de nieve suelen ser muy variables según la zona. En el caso de la Tinença de Benifassà ahora mismo está nevando a tan solo unos 480 metros de altitud", indicaba un tuit de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).
Es, por tener otra referencia, como si nevara a la altura del convento de los Padres Carmelitas del Desierto de las Palmas de Benicàssim.
Bomberos despliegan medios quitanieves
Bombers de la Diputació de Castelló ha movilizado dos dotaciones y tres unidades de los servicios forestales de la Generalitat Valenciana (GVAbforestals) equipadas con medios quitanieves para realizar rutas de vigilancia y actuación en distintas zonas del interior norte de la provincia.
Esta es la previsión de Aemet cara a los próximos días en Castellón:
