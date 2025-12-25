La Diputación de Castellón mejora la seguridad y la respuesta ante emergencias con cinco nuevas helisuperficies

La Diputación Provincial de Castellón mejora la seguridad y la respuesta ante emergencias con las cinco nuevas helisuperficies en distintos puntos de la provincia.

La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, ha destacado la gestión ágil y resolutiva de la Diputación de Castellón para responder a las necesidades de los municipios del interior y “crear una provincia más segura y más preparada frente a posibles riesgos y catástrofes”.

“Gracias a la creación de estas plataformas garantizamos una respuesta sanitaria rápida, puesto que se recorta el tiempo de traslado de las personas que necesitan asistencia hospitalaria de urgencia”, ha señalado la dirigente provincial. Asimismo, estas plataformas fortalecen la capacidad de respuesta ante incendios, rescates y otras emergencias, garantizando que ningún municipio quede desatendido.

De este modo, la presidenta ha insistido diciendo que “desde el Gobierno Provincial tenemos la responsabilidad de garantizar a la ciudadanía una atención adecuada, que responda desde lo urgente e inmediato como a través de otros niveles de atención sanitaria”.

Así pues, las nuevas helisuperficies, ya operativas en Zorita, Barracas, La Jana, Torás y la Torre d’En Besora, garantizan una rápida intervención de los equipos de emergencia en estos municipios y en sus respectivas comarcas, en el caso de que exista algún incendio o sea necesario realizar una evacuación o un transporte sanitario de urgencias. “Nuestro compromiso es ofrecer la respuesta más rápida y eficaz ante emergencias a todos los castellonenses, vivan donde vivan”, ha señalado la dirigente provincial.

Cabe resaltar que todas estas helisuperficies forman parte del Plan Diputació Respon y son una herramienta fundamental para fortalecer la seguridad y el bienestar de todos los castellonenses. “Desde que iniciamos la legislatura, trabajamos para que todos los ciudadanos de los 135 municipios de Castellón cuenten con la máxima seguridad y una respuesta eficaz ante emergencias, y la construcción de estos espacios es una muestra clara de este compromiso”, ha destacado la presidenta provincial.

Al respecto, la máxima representante de la institución provincial ha explicado que el presupuesto de 2026 contempla una inversión de 100.000 euros destinada a la construcción y mejora de nuevas helisuperficies, para que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan acceso a los mismos servicios y a una atención rápida y eficaz ante cualquier emergencia.

Y es que estas instalaciones, tal y como ha comentado el diputado de Bomberos, David Vicente, “son estrategias para mejorar la respuesta a las emergencias en los pueblos de montaña y en las zonas más inaccesibles. Gracias a ello se recorta el tiempo de asistencia sanitaria, así como el tiempo de traslado de los bomberos ante incendios forestales”.

“Son un recurso básico y vital que permite conectar a cada rincón del territorio castellonense con los hospitales, ofrecer una respuesta sanitaria más eficiente a los castellonenses y agilizar los trabajos de los medios de emergencia”, ha incidido David Vicente.