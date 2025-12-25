La FP se posiciona como vía directa al empleo: la demanda de la industria no para de crecer

Una vía directa al empleo. La formación profesional (FP) se consolida como una entrada al mercado laboral para un alumnado técnico altamente demandado y cada vez más por la industria de Castellón. Un personal muy buscado por las empresas y con una inserción mayor cuanto más alta es su graduación, con los que tienen un ciclo superior bajo el brazo por encima de los que acaban un medio o básico.

Lo dice el último Informe de inserción laboral de las personas graduadas de FP publicado por el Ministerio de Educación, que pone el foco en la gráfica ascendente del estudiantado técnico superior que trabaja al año de graduarse, que ha pasado en la última década de tener una afiliación media de 31,6% a 58,5% en Castellón. A los dos años, pasa del 40,1% al 64%; del 49,5% al 67% al tercero; y del 56,6% al 69,7% en el cuarto.

Lo mismo entre los técnicos medios, que también elevan sus cifras de inserción, pasando de un 27% a un 37% en el primer año; del 35,4% al 45,5% en el segundo; del 47,1% al 60,5% en el tercero; y del 57,7% al 65,7% en el cuarto.

Sin dejar atrás los que combinan trabajo y clase, que son el 13,5% en ciclos medios y el 26,2% en los superiores. Dato sobre dato, esta es la foto fija del interés de los principales sectores productivos de la provincia por captar talento de la FP rifándose al personal más cualificado.

Alumnado del IES Politècnic de Castelló atiende a una de las empresas en la Feria Conecta 2025. / Manolo Nebot Rochera

El 'win-win' de la Feria Conecta

Se pudo comprobar en la reciente Feria Connecta en el IES Politècnic de Castelló, donde más de un centenar de firmas, desde Nealis a Simetría, Torrecid, bp, Talleres Rapalo, Orona, Ipla, Nou Colors, Marazzi o Radiadores Ordóñez desplegaron sus encantos para atraer al alumnado para sus prácticas, en un win-win para el estudiantado, el centro y las firmas, que entran en contacto directo.

Pasaron más de 500 alumnos en tres días. Jorge Bellés, director del centro, lo tiene claro: «Empresas muy potentes del territorio se presentan al alumnado y estos conocen de primera mano sus proyectos cara a sus prácticas obligatorias, abriéndose camino y entregando currículos». «La empresa conoce a sus trabajadores potenciales y el estudiantado valora sus opciones», señala Bellés.

IA y ciberseguridad a la cabeza

Luis Martí, presidente de la Confederación de Empresarios (CEV) en Castellón, hace un diagnóstico claro, señalando que «la FP es, actualmente, una vía directa para el empleo». «Con una FP, hoy por hoy, la empleabilidad es muy alta, casi garantizada en muchos caso», explica el presidente de los empresarios, mirando más allá y apuntando a que «hay que renovar y reforzar la apuesta por la formación profesional en la provincia como camino muy válido para unos estudios ajustados al mercado laboral».

Alumnado de FP en plena competición de Skills 2025. / Francisco Calabuig

Según los datos del Ministerio, los mejores datos de afiliación en el primer año de egresados de un ciclo medio en Castellón se dan en las áreas de Sanidad, Mecanizado, Transporte y Mantenimiento de Vehículos y Fabricación Mecánica en el top 4.

Estas dos últimas familias son las que mayores tasas de afiliación presentan al tercer año, superando el 70% en ambos casos. En los ciclos superiores, mandan Informática y Comunicaciones -con los big data, la IA y la ciberseguridad a la cabeza-, Fabricación Mecánica e Instalación y Mantenimiento.

Son las que alcanzan mayor tasa de contratación, tanto tras el primer año, donde se sitúan en torno al 65%, como pasados tres años, donde rondan el 75%. Es decir, uno de cada tres alumnos que acaba el ciclo se coloca.