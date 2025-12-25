La lluvia no abandona Castellón: la previsión de Aemet para los próximos días

Muchos municipios de Castellón han vivido un día de Navidad lluvioso, e incluso de nieve, en aquellos puntos donde las temperaturas se han desplomado. Y no lo ha hecho únicamente en cotas altas, ya que ha nevado en puntos situados por debajo de los 500 metros.

La alerta amarilla por nieve no estará activa el viernes, pero eso no significa que las precipitaciones vayan a abandonar la provincia. Al contrario, atendiendo a la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), habrá que tener el paraguas a mano en los próximos días en muchas localidades de Castellón.

Previsión de Aemet

Según el modelo de probabilidad de precipitaciones, el viernes 26 las lluvias aparecerán en el norte de la provincia, tanto en el interior como en el litoral, con probabilidades que van del 70% al 90%.

Probabilidad de lluvia en Castellón el viernes 26 entre las 18.00 y las 0.00 horas. / Aemet

Será el sábado cuando, de cumplirse las previsiones, es más probable que las lluvias sean generalizadas en toda la provincia. Durante dicha jornada, las probabilidades van del 85% al 100% en prácticamente todo el territorio. Además, la lluvia tendrá continuidad durante todo el día.

Probabilidad de lliuvia en Castellón entre las 12.00 y las 18.00 del sábado. / Aemet

Continuidad de las precipitaciones

El domingo la previsión es parecida, con lluvia en la práctica totalidad de la provincia, aunque las probabilidades no sean tan altas como en la jornada precedente. Será ya bien entrado el lunes cuando parece que finalizará este episodio.

Esta es la previsión de Aemet en Castellón cara a los próximos días: