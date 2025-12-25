La lluvia no abandona Castellón: la previsión de Aemet para los próximos días
El paraguas, a mano en gran parte de la provincia
Muchos municipios de Castellón han vivido un día de Navidad lluvioso, e incluso de nieve, en aquellos puntos donde las temperaturas se han desplomado. Y no lo ha hecho únicamente en cotas altas, ya que ha nevado en puntos situados por debajo de los 500 metros.
La alerta amarilla por nieve no estará activa el viernes, pero eso no significa que las precipitaciones vayan a abandonar la provincia. Al contrario, atendiendo a la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), habrá que tener el paraguas a mano en los próximos días en muchas localidades de Castellón.
Previsión de Aemet
Según el modelo de probabilidad de precipitaciones, el viernes 26 las lluvias aparecerán en el norte de la provincia, tanto en el interior como en el litoral, con probabilidades que van del 70% al 90%.
Será el sábado cuando, de cumplirse las previsiones, es más probable que las lluvias sean generalizadas en toda la provincia. Durante dicha jornada, las probabilidades van del 85% al 100% en prácticamente todo el territorio. Además, la lluvia tendrá continuidad durante todo el día.
Continuidad de las precipitaciones
El domingo la previsión es parecida, con lluvia en la práctica totalidad de la provincia, aunque las probabilidades no sean tan altas como en la jornada precedente. Será ya bien entrado el lunes cuando parece que finalizará este episodio.
Esta es la previsión de Aemet en Castellón cara a los próximos días:
Suscríbete para seguir leyendo
- Castellón se congela: Nueve municipios registran temperaturas bajo cero
- Nieve en Castellón: Se esperan unos días marcados por el frío, la lluvia y el ambiente invernal
- Emergencias activa la alerta por riesgo de nevadas en Castellón
- Directo: Lotería de Navidad 2025 en Castellón
- Castellón se congela en Nochebuena y espera lluvias para Navidad
- Fallece Martirián Martín, 'el referente de la automoción en Castellón' y presidente de Astrauto durante 36 años
- Los coches nuevos no caben en garajes antiguos de Castellón: ¿Existe una solución?
- Investigan al alcalde del PP en Jérica por dos presuntos delitos de agresión sexual a menores