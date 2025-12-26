La Diputación de Castellón refuerza la lucha antimosquitos con 1.050 jornadas de trabajo y vuelos en 12 municipios

Un total de 1.050 jornadas de control y tratamiento contra los mosquitos y actuaciones aéreas en 12 municipios. Este es el balance de la labor del Servicio de Control y Tratamiento de Mosquitos de la Diputación Provincial de Castellón durante el 2025, el cual se realiza en coordinación de los ayuntamientos y para el que también resulta fundamental la concienciación ciudadana.

Así se ha trasladado en la reunión de coordinación con concejales y técnicos de distintos ayuntamientos de la provincia que se ha celebrado en el Salón de Recepciones del Palau de les Aules, donde se ha informado y evaluado el desarrollo de las actuaciones.

Durante este año, tal y como ha señalado el diputado de Medio Natural, José María Andrés, “la labor del Servicio de Control y Tratamiento de Mosquitos, tanto de manera terrestre como aérea, ha permitido frenar su proliferación y reducir las molestias en la ciudadanía”.

Refuerzos entre septiembre y noviembre

El diputado provincial ha puesto en valor el esfuerzo constante de todo el equipo del Servicio de Control y Tratamiento de Mosquitos que, con su trabajo diario y coordinación con los ayuntamientos, ha "minimizado la presencia de mosquitos en todo el territorio".

En detalle, durante el 2025 se han llevado a cabo 1.050 jornadas de control y tratamiento en la zona de medio natural y municipios de menos de 1.000 habitantes, desde el inicio del contrato en abril hasta finales de diciembre, con un mayor incremento en septiembre, octubre y noviembre, a causa de las lluvias. Durante estos meses, se intensificaron las labores de control y tratamiento, especialmente en las zonas más afectadas para reducir la proliferación de mosquitos y minimizar las molestias.

Además, para reforzar estas labores, se han realizado seis tratamientos aéreos en 12 municipios en los meses de julio, septiembre y octubre. Al respecto, el diputado de Medio Natural ha subrayado la importancia de la prevención y el control constante, insistiendo en que “nuestro objetivo es mantener vigilada la presencia de mosquitos durante todo el año”.

“Tener controlada la presencia de mosquitos es una cuestión de salud pública y garantizar la seguridad de nuestros vecinos y vecinas es una prioridad para el equipo de Gobierno que preside Marta Barrachina, por ello, trabajamos constantemente en tener las zonas bien controladas”, ha resaltado el diputado José María Andrés.

Para el diputado provincial es “fundamental” trabajar de manera constante para atajar la eclosión de larvas y evitar la emergencia del adulto, pero también es “muy importante” la colaboración y el trabajo coordinado con los ayuntamientos. En este sentido, el diputado ha indicado que “desde la Diputación ponemos a disposición de los ayuntamientos el parque móvil para realizar limpiezas de acequias, caminos y parcelas inundables”, insistiendo en la necesidad de llevar a cabo estas actuaciones para evitar la acumulación de agua.

Papel clave de los vecinos

El diputado de Medio Natural ha hecho hincapié en la importancia de la concienciación ciudadana y el papel fundamental que juegan los vecinos y vecinas de Castellón en la prevención, subrayando que “combatir el mosquitos es cosa de todos y para todos”.

Por ello, durante este año, la institución provincial ha puesto especial énfasis en la concienciación ciudadana, desarrollando jornadas formativas en colegios, institutos, talleres de empleo y asociaciones vecinales de municipios como Benicàssim, Torreblanca, Almassora, Burriana, Orpesa, Benicarló o Xilxes.

Estas charlas han permitido acercar información clara y práctica a los castellonenses, reforzando la colaboración entre administración y ciudadanía. En este sentido, José María Andrés ha destacado que “la implicación de los vecinos y vecinas es clave para luchar contra los mosquitos y prevenir problemas de salud”, insistiendo en que “en esta lucha tenemos que ir todos a una, Diputación, ayuntamientos y ciudadanía”.

Así, ha animado a toda la población a mantener las parcelas privadas limpias, a evitar acumulaciones de agua y adoptar medidas preventivas en el día a día. “Solo con la colaboración de todos podremos avanzar en la lucha contra los mosquitos y proteger la salud de nuestros vecinos”, ha concluido el diputado de Medio Natural.