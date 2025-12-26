Los ecoparques de Castelló Nord C1 baten su récord y reciben aportaciones de más de 20.000 familias y pymes

La red de ecoparques del Consorcio de Residuos Castellón Nord (C1), cierra el ejercicio 2025 con un nuevo récord en materia de aportaciones de residuos en sus ecoparques: Durante este año más de 20.000 familias y pymes han depositado adecuadamente sus residuos en los ecoparques consorciados, superando así la media de otros años que rondaba los 16.000. Ello implica un crecimiento de más de un 20% respecto del máximo anual anterior, (2024) donde hubo 16.689 familias y pymes beneficiarias.

Con ello, el consorcio consigue su objetivo de tener más de 20.000 beneficiarios anuales del sistema de descuentos económicos del programa “Si + reciclas, - pagas”. Y es que cada vez que alguien deposita correctamente sus residuos en la red de ecoparques, el consorcio traduce esas aportaciones en descuentos económicos de la tasa anual de residuos. El C1 implantó este sistema pionero en 2012 y se ha convertido en uno de los modelos más consolidados y eficientes para el fomento de las recogidas separadas en origen. De hecho, este programa mereció, entre otros, el reconocimiento explícito de las autoridades supramunicipales ante la UE como buena práctica ambiental.

Descuentos que se aplican automáticamente

Este programa recibe el apoyo operativo crucial de la Diputación de Castellón a través de su personal y del Servicio de Gestión Tributaria (dependiente de la tesorería de esta entidad provincial), dado que la mayoría de descuentos económicos se aplican automáticamente en los recibos de los contribuyentes. EL C1 también recibe el apoyo económico de la Generalitat Valenciana. De hecho, este mes de diciembre, la Generalitat ha reconocido el esfuerzo de esta entidad concediendo definitivamente una subvención de 500.000 euros. El consorcio prevé un incremento para 2026 de hasta casi 1 millón de euros en retornos económicos de la tasa.

Balance positivo

La presidenta del C1, María Agut, ha destacado el funcionamiento de este modelo y el uso adecuado que realiza la ciudadanía: “Estamos orgullosos de nuestro modelo de gestión en nuestro consorcio, que abarca casi el 50% de la superficie geográfica de la provincia y que presenta unas dificultades intrínsecas, dada la diferencia entre los municipios rurales de interior y los municipios de costa”. Del mismo modo, Agut ha puesto en valor el consenso entre municipios, Diputación de Castellón y Generalitat Valenciana “por darle valor a este modelo de gestión de residuos que muchas otras regiones de España están estudiando para implantar en sus territorios”.

El Consorcio de residuos Castello Nord, C1, es la unión de los 49 municipios del norte de la provincia de Castellón para la valorización y eliminación de residuos municipales, así como la gestión consorciada de ecoparques.