Dos municipios de Castellón, en el 'top' nacional para ir de cañas

España es un país de bares. Y Castellón no es menos. Los locales para ir de cañas se han convertido en un símbolo nacional que define el ocio y la manera de relacionarse aquí y fuera, con unas cifras que lo avalan:existe un bar por cada 207 habitantes en el país. Lo dice un análisis de la empresa Accumin Intelligence, laborado con datos del fichero de Empresas de DataCentric Marketing y del INE, que revela los municipios que cuentan con más bares por habitante en 2025, y no son ni Madrid ni Barcelona. Tampoco Bilbao o València.

El estudio concluye que las ciudades con mayor densidad de bares se concentran en destinos turísticos, especialmente en zonas costeras, lo que explica que las grandes capitales queden fuera del grupo de cabeza. La primera posición la ocupa Calvià (Mallorca), con 15,7 por cada 1.000 habitantes, con 846 establecimientos para un total de 53.826 residentes. Si se tiene en cuenta la cifra total, Castelló capital la supera, con 858, pero para más del triple de población:179.861 personas, con lo que la ratio es del 4,8 por cada 1.000. Entre las grandes ciudades, Barcelona es la única que logra entrar en el top 20 de más de 50.000 habitantes, ocupando el último lugar con 7,7 locales. Le siguen Valencia (6,6), por delante de Madrid (6,3) y Sevilla (6).

Atendiendo al ranking provincial del Castellón de los bares, un municipio destaca, y mucho, sobre todos los demás. Peñíscola es, un año más, la población con más bares por metro cuadrado, con 212 locales (más de 100 en la zona del castillo) por 8.459 habitantes, o lo que es lo mismo, 25 establecimientos por cada 1.000 vecinos. La cifra se entiende cuando se contextualiza y se pone sobre la mesa el destacado dato del número de turistas que recibe anualmente, sobre todo en temporada alta.

Le siguen, de lejos, los otros grandes municipios del litoral de Castellón, con 10,43, Orpesa (121 para 11.594) a la cabeza;seguida de los 9,1 de Alcalà i el núcleo costero de Alcossebre (67 para 7.319), los 8,99 de Benicàssim (183 para 20.337);y los 6,3 de Vinaròs (190 para 30.259) . La capital está séptima en el ránking de Accumin Intelligence -ver cuadro adjunto-.

El litoral, «tractor turístico»

Son, principalmente aunque no todos, municipios de costa, con una alta concentración de locales de ocio y más bares por metro cuadrado que el resto de la provincia, en un mapa interactivo que localiza todos los establecimientos donde se puede tomar un café o una cerveza, desde cafeterías y heladerías hasta restaurantes.

Luis Martí, vicepresidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo (Ashotur) y presidente de CEV Castellón, explica que «la costa sigue siendo el tractor turístico de la provincia, y este dato demuestra cómo el flujo de visitantes hacia la costa hace que en los municipios turísticos se concentre la mayor parte de la gastronomía y ocio».