La nieve complica la circulación en Els Ports: dos camiones cruzados en la carretera

Un accidente registrado a primera hora de la mañana en la carretera CV-125, entre Cinctorres y Portell, ha provocado importantes dificultades al tráfico después de que un camión quedara cruzado en el vial a consecuencia de la nieve.

Hasta el lugar se han desplazado varias grúas, que trabajan para retirar el vehículo y restablecer la normalidad en la circulación a la mayor brevedad posible.

El camión cruzado en la carretera CV-125. / Javier Ortí

Se trata del segundo incidente de la mañana en la red viaria del norte de la provincia. El primero se ha producido en el puerto de Torremiró, en la N-232, en el carril de subida en dirección a Alcañiz, donde otro camión ha quedado cruzado, aunque en este caso sin llegar a obstaculizar el paso de los vehículos.

El camión cruzado, que no ha causado problemas de circulación. / Consorcio Provincial de Bomberos

Circulación complicada

Las carreteras que presentan mayores complicaciones a estas horas son las de la Tinença de Benifassà, donde se registra una mayor acumulación de nieve, lo que dificulta la conducción.

Según las últimas informaciones, en estos momentos la precipitación es en forma de lluvia, pese a que las temperaturas continúan siendo bajas, con valores próximos a los 0 grados. Desde las autoridades se recomienda extremar la precaución y consultar el estado de las carreteras antes de desplazarse.