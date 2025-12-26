La nieve complica la circulación en Els Ports: dos camiones cruzados en la carretera
Los incidentes han tenido lugar en la CV-125 y la N-232
Javier Ortí
Un accidente registrado a primera hora de la mañana en la carretera CV-125, entre Cinctorres y Portell, ha provocado importantes dificultades al tráfico después de que un camión quedara cruzado en el vial a consecuencia de la nieve.
Hasta el lugar se han desplazado varias grúas, que trabajan para retirar el vehículo y restablecer la normalidad en la circulación a la mayor brevedad posible.
Se trata del segundo incidente de la mañana en la red viaria del norte de la provincia. El primero se ha producido en el puerto de Torremiró, en la N-232, en el carril de subida en dirección a Alcañiz, donde otro camión ha quedado cruzado, aunque en este caso sin llegar a obstaculizar el paso de los vehículos.
Circulación complicada
Las carreteras que presentan mayores complicaciones a estas horas son las de la Tinença de Benifassà, donde se registra una mayor acumulación de nieve, lo que dificulta la conducción.
Según las últimas informaciones, en estos momentos la precipitación es en forma de lluvia, pese a que las temperaturas continúan siendo bajas, con valores próximos a los 0 grados. Desde las autoridades se recomienda extremar la precaución y consultar el estado de las carreteras antes de desplazarse.
Suscríbete para seguir leyendo
- Castellón se congela: Nueve municipios registran temperaturas bajo cero
- Nieve en Castellón: Se esperan unos días marcados por el frío, la lluvia y el ambiente invernal
- Emergencias activa la alerta por riesgo de nevadas en Castellón
- La cota de nieve en Castellón se sitúa por debajo de los 500 metros
- Alerta amarilla por nevadas en Castellón en el día de Navidad
- Directo: Lotería de Navidad 2025 en Castellón
- El aeropuerto de Castellón oferta 10.600 plazas para Navidad: destinos y chollos
- Castellón se congela en Nochebuena y espera lluvias para Navidad