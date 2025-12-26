Nuevo día de nieve en Castellón con termómetros bajo cero

La nieve sigue cubriendo los tejados de los pueblos de Els Ports, dando continuidad al episodio del día de Navidad, cuando no solo nevó en esta comarca, sino que la cota se situó por debajo de los 500 metros.

A primera hora de esta mañana nevaba en la zona, como en Vilafranca, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los termómetros siguen desplomados en el norte provincial y son muchos los municipios que han registrado temperaturas bajo cero.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos ya ha comenzado la movilizacion de las unidades forestales de Castellfort, Morella, Sant Mateu y Ballestar, y se mantiene la situación 0 del procedimiento frente al riesgo de nevadas. La nieve ha hecho que el tramo de la N-232 que pasa por el puerto de Torre Miró esté cortado.

Temperaturas mínimas en Castellón en las últimas horas. / Avamet

Según Aemet, con tantas nubes y precipitaciones, las temperaturas máximas diurnas del jueves "fueron 6.2 °C inferiores a la media de referencia de un 25 de diciembre, de forma que, si tenemos en cuenta solo las temperaturas diurnas, ha sido el día de Navidad más frío desde 1962".

Esta es la predicción cara a los próximos días en la provincia: