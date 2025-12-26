El temporal marítimo azota al litoral de Castellón: el mar engulle playas y alcanza paseos
Diversas localidades de la provincia cortan viales o registran daños en sus arenales
Castellón vive este viernes una nueva jornada gélida, en la que la nieve ha hecho otra vez acto de presencia en el interior provincial, mientras que el temporal marítimo está siendo el protagonista en la costa, con playas engullidas y el agua alcanzando zonas de tierra y paseos marítimos.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) llegó a activar para este viernes el aviso amarillo por fenómenos costeros en la provincia, si bien en estos momentos permanece desactivado para el resto de la jornada. Aún así, en diversos puntos del territorio se ha hecho notar la fuerza del mar.
Es el caso de Peñíscola, donde se ha tenido que cortar el vial de la Ratlla, en el límite de Benicarló, al inundarse de agua del mar por las condiciones adversas. También en Vinaròs la playa ha desaparecido casi por completo por el fuerte oleaje.
Más al sur, en Almassora, los vecinos han vuelto a ser testigos de como el mar tocaba tierra en la zona de la playa y anegaba el vial que discurre en paralelo al mar, llenándolo de piedras y complicando la circulación.
Y en Almenara, unas imágenes aéreas evidencian el avance del mar, que también ha descarnado un tramo del litoral de la población, aunque la localidad cuenta con recientes actuaciones de Costas que han contribuido a minimizar el impacto.
Habrá que esperar, por lo tanto, a los próximos días para conocer el alcance de los daños registrados en los arenales de toda la provincia durante estos fenómenos meteorológicos adversos.
Informan M. Á. Sánchez y A. Boix.
