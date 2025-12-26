Tractorada en Castellón: unos 40 agricultores reclaman soluciones a la crisis del campo

La tractorada convocada por Sepricas (Sector Primario de Castellón) ha reunido durante la tarde de este viernes a cerca de 40 agricultores y ganaderos de la provincia. Los manifestantes han salido desde diversas localidades del interior para protestar por el acuerdo de Mercosur , la Agenda 2030 o la excesiva burocracia. Tras recorrer a marcha lenta varias carreteras, entre ellas la N-232 o la CV-10, los agricultores se han reunido en Xert, donde han analizado la «situación de crisis» por la que atraviesa el sector.

La acción de protesta que ha tenido lugar este viernes en Castellón se ha realizado en otras provincias del país. Convocada por la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), a la que pertenece Sepricas, el objetivo de las tractoradas es reclamar que España no apoye la ratificación del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, un tratado que el sector considera una amenaza directa para la supervivencia del campo español y europeo y su soberanía alimentaria. "Este acuerdo abriría el mercado europeo a la competencia de un bloque agrícola cuatro veces mayor que la Unión Europea, con salarios, impuestos y exigencias ambientales, laborales y sanitarias muy inferiores, lo que da ventaja comercial a quienes solo deben de complementar la producción europea. La preferencia comunitaria es uno de los principios fundamentales de la UE desde su fundación y es obligatorio aplicarla", explican.

Participantes en la tractorada de este viernes en Castellón. / J. Ortí

Desde Unaspi advierten que la agricultura, la ganadería y la pesca atraviesan una situación crítica con total pérdida de rentabilidad y viabilidad, tras años de incremento de costes, recortes en la PAC y "una creciente asfixia normativa derivada del Pacto Verde Europeo, reducciones drásticas de número de días de faena y cuotas pesqueras a lo que se suma la firma de acuerdos comerciales que generan competencia desleal".

Otra de las reivindicaciones es el mantenimiento de los fondos de la PAC, la disminución de cargas burocráticas y "la eliminación de políticas absurdas, que no sólo dificultan gravemente la actividad del sector primario, sino que solo buscan reducir la producción y aumentar la dependencia alimentaria del exterior, hechos que van en contra de los intereses de todos los ciudadanos europeos", aseguran.