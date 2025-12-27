Aviso amarillo para el domingo en Castellón por lluvias y tormentas

El temporal de lluvias continuará este domingo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Si este sábado la situación ya ha sido complicada, con la provincia viviendo los coletazos de este episodio de lluvias en el que lo peor se lo está llevando Cataluña, este domingo la situación se prevé similar.

Así, para el domingo hay un aviso amarillo que la Aemet ha lanzado y que estará activo en el litoral norte y el interior sur de Castellón, debido a posibles lluvias acompañadas de tormentas ocasionales.

Aviso naranja en Valencia

Además, para quienes tengan previsto moverse hacia Valencia, cabe tener en cuenta que Aemet ha decretado un aviso naranja para todo el litoral norte de esa provincia, por lo que se recomienda extremar la precaución en carretera.

La Conselleria de Emergencias e Interior ha recomendado a los municipios y organismos con competencias en gestión de emergencias que estén atentos a la evolución de posibles acontecimientos.

Así ha sido el sábado

Este sábado, la nieve de los pasados días aún persistió en el norte de la provincia, pero poco a poco dejó paso a la lluvia. Además, en la comarca del Baix Maestrat los chubascos fueron tan intensos y torrenciales que causaron estragos durante toda la jornada de sábado.

Los momentos más críticos del día se vivieron en Benicarló, donde alcanzaron los 68,6 litros/m2 de agua (el récord de ayer fue para Vinaròs, con 69,2 l/m2). Una mujer quedó atrapada en su coche en la zona del Corral del Petiquillo de la localidad y precisó de la asistencia de los bomberos para salir del peligro en el que se vio envuelta.

Efectivos del parque Baix Maestrat del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón acudieron rápidamente hasta el lugar, un camino rural con múltiples baches. El estado de la calzada junto a las fuertes lluvias que se estaban registrando a esa hora, sobre las 16.30, provocó que unos tres palmos de agua entrasen al coche y la mujer quedase encallada, según explicaron desde el Consorcio a Mediterráneo. El rescate terminó con éxito.

Situación en la carretera N-340

La carretera N-340 fue el otro punto crítico del sábado en Benicarló. En Tráfico se vieron obligados ayer a cortar por completo la circulación de la nacional debido a que se inundó a su paso por el término municipal benicarlando (en el kilómetro 1.047), en una zona que suele quedar anegada al ser paso natural del agua. Se desviaron los vehículos por un itinerario alternativo.

Mientras tanto, en els Ports esas fuertes lluvias provocaron que parte de la nieve acumulada se derritiera, aunque las máquinas quitanieves trabajaron a fondo para despejar las vías.

Con información de Javier Ortí.