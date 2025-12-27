Castellón ahorra más que nunca: 1,7 millones más al banco cada día

Castellón se ha vuelto ahorradora. El botín que atesoran las familias y las empresas de la provincia en los bancos no hace más que crecer, alcanzando un récord histórico tras depositar en las entidades hasta 1,7 millones de euros nuevos de media al día a lo largo del último año.

Así lo reveló este viernes el Banco de España, que dimensiona esta hucha en 15.162 millones de euros a fecha de septiembre, al cierre del tercer trimestre del 2025. Dicha cifra resulta la más alta de la serie del organismo, que recoge desde el 1987. Si se compara con el mismo momento del año pasado, los ahorros de los castellonenses crecen en nada más y nada menos que 623 millones de euros, lo que supone un 4,28% de incremento.

Esto implica que ni la incesable subida de precios ni la pérdida de poder adquisitivo en la provincia logra, al menos por ahora, cambiar la tendencia y abandonar la senda de crecimiento del ahorro por la que se transita desde el 2024.

La mayoría, a la vista

Ahora bien, a pesar de dispararse el ahorro, son pocos los castellonenses que se decantan por depositarlo en productos bancarios en busca de rentabilidad. De dichos 15.162 millones de euros, apenas 3.161 se encuentran a plazo, que equivalen a solo uno de cada cinco.

En cambio, cuatro de cada diez euros van a parar a cuentas a la vista, que permiten disponer de los fondos en cualquier momento, aunque a cambio ofrecen rentabilidades nulas o muy reducidas, como las cuentas remuneradas que se promocionan en los últimos años por parte de las entidades para captar clientes.

Doble crecimiento

Al mismo tiempo que aumenta el ahorro, se da la circunstancia de que repunta también el crédito pendiente de abonar en Castellón. Aunque puede resultar contradictorio, se puede hallar explicación en el constante crecimiento del número de hipotecas concedidas y de su importe, como ha venido recogiendo este diario en los últimos meses, o la bajada que se produjo en los tipos de interés.

En concreto, las familias y las mercantiles castellonenses adeudan 10.088 millones de euros a las entidades bancarias, que son 117 millones más que en el mismo momento del 2024. A la práctica, Castellón se ha endeudado en el último año en 320.548 euros de media cada día.

Las administraciones también guardan

La misma estadística da cuenta, por otra parte, del dinero que atesoran las administraciones públicas en la provincia. En concreto, cuentan con 508 millones de euros en depósitos, que de nuevo resulta la cuantía más elevada de la serie histórica del Banco de España.

Por otra parte, las instituciones adeudan a las entidades bancarias otros 167 millones a través de créditos. Sin embargo, apenas hay que remontarse hasta el 2017 para encontrar una cifra de préstamos más abultada.