La Diputación garantiza el abastecimiento de agua potable a 47 municipios de menos de 20.000 habitantes

La Diputación Provincial de Castellón garantiza el abastecimiento de agua potable a 47 municipios de menos de 20.000 habitantes con una inversión de 361.163 euros, que corresponde a la tercera resolución de las subvenciones del AGA (Abastecimiento Agua Potable).

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha destacado que “asegurar el abastecimiento de agua potable en toda la provincia, con especial atención a los pueblos más pequeños, que son los que menos recursos tienen, es y seguirá siendo una prioridad absoluta para esta Diputación”.

“Desde que iniciamos la legislatura, hemos situado el agua en el centro de nuestras políticas, con el objetivo de asegurar un suministro de calidad a todo el territorio, y con estas ayudas seguimos apoyando a los municipios para que puedan hacer frente a actuaciones esenciales que aseguren el suministro de agua potable a sus vecinos”, ha resaltado la dirigente provincial.

Así pues, se trata de la tercera resolución de la segunda convocatoria de AGA a la que la Diputación de Castellón ha destinado 1.500.000 euros para la realización de programas o actividades encaminadas a no dejar sin suministro de agua potable a ningún municipio o entidad menor por circunstancias de agotamiento de capacidades o grandes averías.

La apuesta del Gobierno Provincial para que esta sea la legislatura del agua es firme y prueba de ello es que la partida de 1,5 millones de euros destinada a la convocatoria del AGA se ha incrementado en 500.000 euros, lo que supone un aumento del 50% respecto al ejercicio anterior. Al respecto, la presidenta provincial ha subrayado que “cada euro invertido en agua es una apuesta por el futuro de nuestros pueblos y por la calidad de vida de quienes viven en ellos”.

Las subvenciones concedidas van a permitir financiar y acometer actuaciones que los municipios han llevado a cabo durante el 2025 para asegurar el suministro de agua potable. Desde instalaciones de equipos para mejorar el servicio, reparaciones de rupturas y averías, adecuación de depósitos de agua o reposición de elementos, entre otras actuaciones que, tal y como ha señalado la presidenta, “aunque pueden no ser vistosas, son imprescindibles para garantizar que todos los castellonenses tengan acceso al agua potable”.

Además, cabe resaltar que de los 361.163 euros destinados a esta tercera resolución, 236.190 euros se destinarán a gasto corriente, mientras que 124.973 euros se invertirán en actuaciones de mejora e inversión. “Con esta distribución, los municipios cuentan con los recursos necesarios para mantener y mejorar sus infraestructuras de agua potable”, ha indicado el vicepresidente de la institución provincial y responsable del área de Buen Gobierno, Héctor Folgado.

En este sentido, el vicepresidente ha destacado que “las 135 localidades de nuestra tierra merecen infraestructuras que aseguren futuro”. “El agua es un recurso fundamental, es territorio, progreso y estabilidad. Y, desde la Diputación de Castellón, trabajamos y seguiremos trabajando para dar soluciones y mejorar todas las infraestructuras hídricas de la provincia”, ha incidido Folgado.

Con las ayudas AGA, la Diputación de Castellón asegura que ningún municipio se quede atrás en el acceso a un servicio básico y esencial, garantizando el bienestar y la calidad de vida de todos los castellonenses. “Tenemos claro que los municipios deben contar con los mejores servicios, por eso volcamos nuestros recursos para que así sea, y seguiremos impulsando todas aquellas infraestructuras que sean necesarias, porque el agua garantiza prosperidad y riqueza en nuestra tierra”, ha concluido el responsable del área de Buen Gobierno.