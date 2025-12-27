Las fuertes lluvias dificultan la circulación en Benicarló

La circulación de coches en Benicarló se hace cada vez más complicada en la tarde del sábado debido a las fuertes lluvias de las últimas horas.

Donde más llueve en Castellón

La Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) ha registrado en una de sus estaciones de la localidad 62 l/m2 hasta las 16.00 horas, lo que convierte a Benicarló en el municipio donde más está lloviendo este sábado (un poco por delante de su vecina Vinarós).

Los aguaceros son de tal calibre que los coches tienen problemas para circular por las calles de la ciudad en este día de aviso amarillo por lluvias en el litoral norte de Castellón, una alerta decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y refrendada por Emergències 112 de la Generalitat Valenciana.

No desplazarse

Por tanto, se recuerda no coger el coche a no ser que sea imprescindible para no exponerse a posibles problemas en desagües en las calles, tal y como se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia.