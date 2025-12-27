La gasolina cae a mínimos en cuatro años en Castellón y da oxígeno a las familias en plena Navidad

La Navidad es sinónimo de gastar y gastar dinero, y en tiempos en los prácticamente todo está por las nubes entrar en cualquier estación de servicio y repostar supone un alivio para el bolsillo. El precio de los carburantes ha bajado más de un 1% durante los últimos días, con lo que suma ya cuatro semanas consecutivas a la baja y, además, la gasolina registra su mínimo desde octubre de 2021, antes del inicio de la guerra en Ucrania.

En las algo más de 200 gasolineras de Castellón, la sin plomo 95 cuesta de media 1,44 euros el litro, 0,11 euros menos que en enero de este mismo año. Y con el diésel, el combustible más utilizado en la provincia, ocurre algo muy similar: cotiza a un promedio de 1,37 euros el litro, 0,11 menos que a principios de este mismo año.

Así, y poner un ejemplo, llenar un depósito de 50 litros de gasolina cuesta en estos momentos 72,45 euros, 5,5 euros menos que hace casi un año. Si el automóvil es diésel, el llenado supone un desembolso de 68,7 euros, mientras que a principios de enero de este año costaba 74,65. Es decir, el ahorro es de casi 6 euros.

Lejos del récord del 2022

Las cifras actuales quedan lejos de los máximos que se alcanzaron en junio de 2022 tras la invasión de Ucrania por Rusia. En aquel momento, incluso con el descuento de 20 céntimos por cada litro que impulsó el Gobierno, la gasolina llegó a venderse a 1,941 euros por litro, un 32% más que en la actualidad.

Lo significativo es que esta dinámica a la baja se está registrando en un contexto que no parece muy favorable, con la tensión política entre EEUU y Venezuela y el bloqueo por parte del Gobierno de Trump de los petroleros del país sudamericano. No obstante , hay analistas que achacan la caída de los precios de los carburantes a un mercado que está experimentando un exceso de oferta.