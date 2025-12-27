La lluvia no da tregua a Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidades, pero ¿hasta cuándo?

Lluvia, lluvia y más lluvia. Este es el panorama que le espera a Castellón en los próximos días, al menos durante el fin de semana. La provincia afronta unas jornadas marcadas por la inestabilidad atmosférica y las precipitaciones, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las lluvias, que ya han hecho acto de presencia hace unos días, no abandonarán Castellón en un corto periodo de tiempo. Así, durante las jornadas de hoy y del domingo, el paraguas será necesario en todos los rincones, mientras que el lunes, pese a que la probabilidad no está tan alta, también se esperan precipitaciones.

El tiempo hoy

Durante este sábado, el cielo permanecerá muy nuboso o cubierto, con lluvias generalizadas, especialmente durante la mañana y primeras horas de la tarde. Las precipitaciones podrán ser persistentes en algunos momentos, aunque tenderán a perder intensidad conforme avance el día. Las temperaturas se mantendrán contenidas, con máximas en torno a los 11 grados y mínimas cercanas a los 5 grados, en un ambiente frío y húmedo.

Además, se ha establecido la cota de nieve a partir de los 1.400 metros en Castellón.

100% lluvia en Castellón este sábado / Aemet

De cara a mañana domingo, Aemet prevé una situación similar, aunque con una ligera mejora. El cielo continuará nuboso, con probabilidad de lluvias débiles y dispersas, más probables durante la segunda mitad del día. Las temperaturas apenas variarán, con valores máximos que podrían alcanzar los 11 o 12 grados, mientras que las mínimas seguirán siendo bajas. La probabilidad de precipitación será moderada, inferior a la de hoy, pero aún significativa.

El panorama después del fin de semana

La mejoría llegará el lunes, cuando la atmósfera tenderá a estabilizarse. No obstante, pese a que la probabilidad de lluvia baja del 100% al 50-65% (dependiendo de la zona), se esperan intervalos nubosos, especialmente a primeras horas. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, con máximas que podrían situarse alrededor de los 13 grados, dando paso a una jornada más tranquila tras varios días de tiempo revuelto.

La clara tendencia a remitir a partir del lunes será una realidad el martes 30 de diciembre, donde la probabilidad de lluvia desaparece. Asimismo, Aemet recuerda que conforme pasen las jornadas la exactitud del tiempo que va a hacer será más fiel.

Recomendaciones ✔️ Hoy y mañana: lleva paraguas o impermeable si vas a salir. ✔️ Lunes: día más tranquilo para actividades al aire libre, aunque con ambiente fresco al inicio y final del día. ✔️ Martes: desaparición de las precipitaciones en Castellón

Esta es la previsión de Aemet en Castellón cara a los próximos días: