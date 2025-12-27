El PSPV-PSOE alerta que el pacte fiscal de Pérez Llorca i Vox “és el preàmbul d’una nova onada de retallades” en sanitat, educació i dependència a la Comunitat Valenciana
Falomir denuncia que cada euro que es regala a les grans fortunes “es un euro que lleves per a reduir les llistes d’espera, reforçar plantilles als col·legis o pagar a temps les ajudes a la dependència” i adverteix que Castelló “ja és la província més colpejada pel tsunami de retallades del PP”
R. D. M.
El PSPV-PSOE de la província de Castelló adverteix que l’acord de PP i Vox per a fer president Pérez Llorca, i que incorpora noves rebaixes fiscals a favor de les rendes més altes, “és el preàmbul d’una nova onada de retallades en els pilars del sistema de benestar de la Comunitat Valenciana en 2026”. El secretari general dels socialistes de Castelló, Samuel Falomir, ha assegurat que “quan un govern decideix abaixar impostos a qui més té, sabent que els recursos no són infinits, el que està fent és escriure la lletra menuda de les pròximes tisorades en sanitat, educació i dependència”.
Falomir ha lamentat que, “després de huit anys de renaixement social, cultural i econòmic amb el president Ximo Puig”, el nou cap del Consell, el popular Pérez Llorca, “haja triat com a rumb tornar al manual de sempre, el de regalar diners a uns pocs i carregar els costos sobre les classes treballadores i la gent que més necessita i més fa ús dels serveis públics”. En este sentit, ha advertit que “cada euro que es perd en ingressos per a beneficiar les grans fortunes és un euro que lleves per a reduir llistes d’espera, reforçar plantilles als col·legis o pagar a temps les ajudes a la dependència”.
El dirigent socialista ha posat l’accent en la situació de Castelló, que “hui per hui és la província més colpejada pel tsunami de retallades del PP, fins al punt que som líders en llistes d’espera quirúrgiques i hi ha massa casos de persones dependents que comencen a cobrar quan ja no hi són”, ha denunciat.
Falomir ha remarcat que “quan Mazón o Pérez Llorca apareixen davant un micròfon amb discursos triomfalistes sobre abaixades d’impostos, mai expliquen clar per a qui van adreçades; així s’asseguren que la majoria de la gent ho aplaudirà pensant que se’n beneficiarà, sense saber que no vorà ni un euro i que, com a recompensa, tindrà uns serveis públics desmantellats i en ruïnes”.
El secretari general ha subratllat que esta estratègia del PP “és una elecció ideològica molt clara” que situa el govern valencià “al servei de les elits i no de la gent que s’alça cada dia a treballar per a tirar endavant la seua família”. En este context, ha recordat que “els huit anys de governs progressistes de Ximo Puig van demostrar que hi havia una altra manera de governar posant les persones al centre, enfortint la sanitat pública, ampliant drets i reconstruint una comunitat que el PP havia deixat endeutada, trencada i sense autoestima”.
Davant això, Falomir ha reivindicat que “front al caos i a la inestabilitat que ens regala cada dia el PP, només hi l’alternativa del PSPV-PSOE”. “Hem d’acabar amb el model de PP i Vox que converteix la Generalitat en un laboratori d’experiments fiscals per a les rendes més altes i que es posa d’esquenes a les persones que més pateixen la inflació, els salaris baixos i la precarietat, als mateixos als quals se’ls nega un SMI digne, unes pensions dignes i un habitatge assequible”, ha incidit. “No volem una Comunitat Valenciana de privilegiats, sinó una Comunitat Valenciana per a la majoria social i un govern que no actue com un consell d’administració”, ha conclòs Falomir.
