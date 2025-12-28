20.000 pesetas en tóxicos y estupefacientes en Castellón: un alijo de drogas en plena guerra civil

El 23 de marzo de 1937 marcó el final de la batalla de Guadalajara, uno de los episodios más destacados de la guerra civil . Su desenlace supuso un punto de inflexión: los fascistas comprendieron que la toma de Madrid no bastaría para lograr la victoria y que debían extender el conflicto a otras regiones.

Ese mismo 23 de marzo, la guerra alcanzó de lleno a Castelló en lo que fue el primer bombardeo naval de su historia. Sobre las ocho de la tarde, el crucero Baleares abrió fuego contra la capital. Según cuenta José A. Aparici en El bombardeo del barco en el Aula Militar Bermúdez de Castro «...en una vivienda de la calle Hermanos Vilafaña aparecen en un patio interior el cadáver de un niño de unos 10 o 12 años y el de una niña de unos ocho años decapitada...». El bombardeo causó la muerte de 18 personas y 38 fueron los heridos.

Y el 23 de marzo de 1937, el diario Heraldo de Castellón informaba de una operación de la Brigada de Información y Saneamiento en la Vall d’Uixó acaecida un día antes. Bajo el titular de Un fructífero servicio de la brigada de saneamiento se podía leer: «A los muchos servicios prestados por la Brigada Provincial de Información y Saneamiento hay que añadir el realizado en el día de ayer. Desde hace días seguían el rastro de un depósito clandestino de materias tóxicas, estupefacientes y medicamentos, culminando el éxito al descubrir dicho depósito el día de ayer, en el pueblo de Vall de Uxó. Fueron halladas y trasladadas a este Gobierno civil importantes cantidades de estupefacientes y medicamentos, cuyo valor se calcula por los técnicos en unas 20.000 pesetas. Todo lo cual ha sido enviado al Instituto Provincial de Higiene para su valoración. Una vez efectuado ese trabajo, será entregado a la Delegación Provincial de Sanidad, para su uso en los distintos hospitales de la provincia».

Noticia en el diario 'Ahora'. / Mediterraneo

«He de hacer notar estos servicios por la forma callada como los realizaban lo que les hace acreedores al reconocimiento de todos los antifascistas a los camaradas competentes de esta brigada».

El Instituto Provincial de Higiene, al cual se envió todo lo incautado en la Vall para su análisis, era un organismo dependiente de la Diputación, cuyos gastos se sufragaban por la aportación del 2% del presupuesto de cada uno de los municipios de Castellón.

La cifra de 20.000 pesetas en tóxicos, estupefacientes y medicamentos resulta significativa para la época: equivaldría hoy a varias decenas de miles de euros. No se trataba, pues, de un alijo menor, sino de un cargamento de magnitud considerable.

Noticia en 'El Liberal'. / Mediterraneo

Noticia a nivel nacional

Al día siguiente, 24 de marzo, era la prensa republicana de Madrid la que se hacía eco de la operación llevada a cabo en la Vall. Dos periódicos, La Libertad y El Liberal publicaban el mismo suelto firmado por la agencia Fabus.

«A los últimos y brillantes servicios que ha realizado la brigada de información y saneamiento hay que añadir el que ha llevado a cabo en Vall de Uxó, que ha tenido por resultado el apoderarse de un depósito de tóxicos y estupefacientes, cuyo valor se calcula en 20.000 pesetas. Todo ello ha sido remitido para su estudio al Instituto Nacional de Higiene».

Los diferentes usos

El hallazgo en la Vall d’Uixó pone de manifiesto una realidad poco visible: el consumo y la circulación de drogas en la guerra civil no fue anecdótico.

-Uso médico: la morfina y el opio eran fundamentales para calmar el dolor de los heridos, aunque su disponibilidad irregular generaba dependencia y desviaciones hacia el mercado negro. -Alivio psicológico: alcohol, cannabis y otros calmantes ayudaban a sobrellevar la ansiedad, el miedo y el insomnio. -Estimulación: aunque no fue masivo, también circularon estimulantes como la cocaína y las anfetaminas, empleados para aumentar la resistencia física.

La línea entre lo terapéutico y lo clandestino era muy delgada. La guerra transformó necesidades básicas en oportunidades para el comercio ilegal, pero también en herramientas de supervivencia física y psicológica.

Página del diario 'Ahora' en su portada. / Mediterraneo

¿Pero, y antes de estallar el conflicto bélico?

El 19 de julio de 1936, un día después del golpe de estado, el periódico madrileño Ahora lanzaba a la calle su primera edición con un titular a cinco columnas: «Algunas guarniciones se alzaron ayer en armas contra el régimen».

La gran noticia de ese día era un alzamiento todavía de consecuencias imprevisibles, pero en sus páginas interiores llevaba un artículo sin firma titulado El contrabando de drogas y tóxicos. En él se hacía eco del éxito de la policía española por la «represión de traficantes de estupefacientes (…). Aunque en nuestra Península se han descubierto a veces contrabandos de importancia, no es España la nación donde hay más tráfico de tóxicos (…) Es indudable que en los puertos es donde más se trafica con estupefacientes (..) Vigo, Valencia y Barcelona han sido los puntos más atacados; hoy el foco casi queda reducido a Valencia».

La Vall, por su situación estratégica entre Castellón y València, bien pudo ser un punto de tránsito para mercancías ilegales. La incautación de marzo de 1937 muestra que incluso en localidades medianas podían almacenarse cargamentos de alto valor económico, lo que indica la existencia de redes de distribución que operaban en paralelo al esfuerzo bélico.

La capital del desenfreno

El 6 de noviembre de 1936, Largo Caballero trasladó el gobierno de la República de Madrid a València y la ciudad cambió por completo. Allí se instalaron las principales instituciones del Estado: la Administración, los poderes ejecutivo y legislativo, los archivos y también las sedes de partidos y sindicatos.

El nulense Joan Carles Usó, autor del libro Arroz, horchata & cocaína. La incorporación de las drogas a la cultura popular valenciana, 1914-1939 indica que «al irse el gobierno de Madrid a Valencia no solo llegaron funcionarios o políticos… también prostitutas. En Madrid ya había muy pocos cabarets abiertos y toda esa vida nocturna se trasladó a Valencia. Mientras el gobierno estuvo allí, Valencia tuvo una gran vitalidad nocturna. Se hacía referencia al frente de Russafa para nombrar el barrio donde se concentraban cabarets, teatros y otros lugares de entretenimiento en la retaguardia. En este entorno también se observaba el uso de drogas: existía un consumo terapéutico, con morfina y otros opiáceos para aliviar el dolor, pero al mismo tiempo circulaban sustancias como la cocaína y se practicaba cierto trapicheo».

Un cartel de la Junta de Sanidad del Ejército republicano alertaba de las consecuencias del alcohol. / Mediterraneo

En su extenso artículo Anarquismo y lucha antialcoholica en la guerra civil española, Mariano Lázaro Arbúes y Manuel Cortés Blanco escriben que «…Valencia, ya convertida en la nueva capital republicana, era percibida desde el Madrid sitiado como un ejemplo negativo de frivolidad durante la contienda. El periódico ABC publicó un artículo de Fragua Social titulado Pero, ¿esto es una verbena?, en el que se denunciaba el ambiente alegre y despreocupado de la ciudad: Si esto no es una verbena, se le parece mucho... Da grima contemplar Valencia. Por doquier canciones, música de radio, bullicio, alegría desbocada… y la guerra no se ha ganado todavía».

«Esta animación sorprendía a quienes llegaban por primera vez a Valencia. Según un diplomático británico, los cabarets permanecían llenos desde primeras horas de la tarde hasta bien entrada la noche, mostrando un contraste evidente entre la seriedad de la guerra y la vida cotidiana en la capital levantina».

Como se aprecia, mucho movimiento había en la retaguardia, pero también en las trincheras. Tanto el bando republicano como el sublevado recurrieron a la propaganda para influir en la conducta social y moral de la población. Entre los temas más vigilados figuraba el consumo de alcohol, considerado una práctica contraria al esfuerzo colectivo que exigía la guerra. No obstante, fueron los defensores del Gobierno legítimo quienes mostraron una postura más crítica y severa hacia el consumo desmesurado. En este contexto, la embriaguez se interpretaba no solo como una falta personal, sino como un signo de desinterés o cobardía ante la causa republicana y el deber de combatir.

Alcohol y otras drogas

El alcohol ayudaba a soportar todo lo que conlleva una guerra: el miedo, el estrés, el cansancio, el dolor, el hambre, el frío…pero también para proporcionar esa dosis necesaria de valor y energía para el combate. También se introdujeron entre las tropas otras sustancias psicoactivas, aunque en cantidades mucho menores que el alcohol, como la morfina, la cocaína o el cannabis. Este último era consumido por los soldados marroquíes alistados en los Tabores de Regulares de Franco.

Periódicos como el Heraldo de Castellón, La Libertad o El Liberal informaron ocasionalmente de incautaciones policiales, pero estos episodios rara vez ocuparon grandes titulares. Después de la victoria franquista, el tema quedó silenciado, y por siempre vinculado a la narrativa de decadencia atribuida a la República.