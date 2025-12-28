Respiro para el azulejo: La UE incluye al sector cerámico en las subvenciones por el CO2

Un pequeño respiro para el sector cerámico en su pelea por reducir el coste económico que supondrá el ajuste de la Comisión Europea en derechos gratuitos de emisión de CO2 para el periodo 2026-2030. El azulejo ha sido incluido dentro de listado elaborado por la Comisión Europea de beneficiados de las ayudas por los costes indirectos de CO2 en electricidad, que se podrán solicitar a partir de 2026.

Con esto, se paliará en parte el coste económico, que puede alcanzar hasta 163 millones de euros, que supondrá el descenso del 34% que el sector sufrirá en la asignación gratuita de derechos de emisión.

Así, el ámbito cerámico es uno de los 20 nuevos sectores y 2 subsectores que se han introducido en la modificación de las Directrices sobre las medidas de ayuda estatal en el contexto del sistema de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero posterior a 2021, que se publicó el pasado 23 de diciembre.

Esta era una de las reivindicaciones que la patronal azulejera Ascer presentó a Bruselas y que también contó con el respaldo del Ministro de Industria.

Pero estas subvenciones no cubrirán el posible coste, que superará los 110 millones de euros, del recorte en los derechos de emisiones. Este dinero se deberá destinar a proyectos que reduzcan los costes del sistema eléctrico, así como a iniciativas que produzcan reducciones sustanciales en las emisiones de gases de efecto invernadero en las instalaciones de las empresas de este sector.

"El hachazo energético"

Desde el Consell, han mostrado su satisfacción por la inclusión del sector en este paquete de ayudas. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha congratulado de que "por fin" el azulejo este en este sistema de compensación de indirectos de CO2, a partir del próximo año, pero también ha advertido que "insuficiente" para atenuar "el hachazo energético".

Pérez Llorca ha reclamado al Gobierno central "que dote con suficientes fondos estas ayudas del sistema de compensación" para que "el mayor número de empresas electrointensivas del sector puedan optar a ellas con mayores cuantías".

Además, el presidente ha indicado que "el verdadero problema sigue siendo el Régimen de Comercio de derechos de emisión de la Unión Europea", por lo que ha exigido al Gobierno de España que «defienda los intereses de nuestra industria cerámica y pelee por dejarlo en suspenso".