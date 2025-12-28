Las bromas del Día de los Inocentes en Castellón: del nuevo campo de tiro en la Muntanyeta de Betxí a las campanadas de Carla Nebot y Raúl Puchol en À Punt

Como cada 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes vuelve a convertirse en una jornada marcada por el humor, la ironía y las bromas que, tradicionalmente, se cuelan en medios de comunicación, redes sociales e incluso comunicados oficiales. Aunque su origen es religioso y conmemora un episodio trágico del cristianismo, con el paso del tiempo la fecha se ha transformado en un día en el que instituciones, colectivos y ciudadanos se permiten licencias humorísticas que, durante unas horas, ponen a prueba la credulidad del público.

Este año, varios municipios y entidades de la provincia no han querido perder la ocasión y han difundido algunas “noticias” que, pese a su apariencia formal, esconden el inconfundible sello del Día de los Inocentes.

Betxí recuperará el mirador de la Muntanyeta como campo de tiro

El Ayuntamiento de Betxí ha anunciado, a través de un comunicado, que el nuevo Mirador de la Plana, cuya construcción está prevista para los próximos meses, recuperará el uso original que tenía el espacio, convirtiéndose nuevamente en campo de tiro al plato.

Según el consistorio, tras décadas sin esta actividad, el municipio de la Plana Baixa devolverá al enclave su función inicial. Además, se ha hecho público un acuerdo con El Corte Inglés, que se convertirá en proveedor oficial de los platos utilizados en las tiradas.

Fuentes municipales han señalado que se trata de una demanda histórica del pueblo, explicando que “el mirador recibirá al vecindario y a los visitantes con los brazos abiertos, pero algunos días a lo largo del año se podrá tirar al plato desde allí”.

Xodos, primer municipio declarado “Pardal Friendly”

Xodos ha sido protagonista de otra noticia de gran relevancia tras confirmar la diversidad de aves presente en su término municipal. El municipio será, según el anuncio, la primera localidad declarada oficialmente “Pardal Friendly”.

Entre las medidas previstas, se prohibirían expresiones populares como “por Navidad un paso de gorrión” o “matar dos pájaros de un tiro”, en defensa del respeto lingüístico hacia estas aves.

Además, el comunicado señala que las personas interesadas podrán presentar una solicitud por escrito en las instancias municipales para abandonar a un familiar o amigo poco deseado, en caso de que sea del agrado de los buitres del entorno. El mensaje concluye con una advertencia clara: “Cuida al gorrión y disfrutarás”.

Las campanadas desde À Punt con acento castellonense

La alcaldesa de Betxí, Carla Nebot Nebot, y el periodista Raúl Puchol serán, supuestamente, los encargados de presentar las campanadas de Fin de Año en À Punt, en una gala que se emitiría en directo desde el Palau Castell de Betxí.

El evento contaría con una cena servida por Brisamar Grup Betxí, con una selección de tortilletas y pastissets, y tendría un carácter solidario, destinando los beneficios a la TransBetxí para compensar el recorte de la subvención provincial.

Botafocs animará Port Aventura en el verano de 2026

Otra de las bromas llega desde el ámbito festivo. Gracias al seguimiento realizado por los responsables de la contratación de espectáculos a través de las redes sociales de Botafocs, se ha anunciado que la entidad participará en las animaciones de Port Aventura durante todo el verano de 2026.

La noticia ha sido anunciada por el presidente de l'Associació Botafocs de Castelló de la Plana, Rafael Pérez Sorlí, en su perfil de Facebook.

Secuestro intergaláctico de concejales en Vila-real

La broma más elaborada llega desde Vila-real. El Ayuntamiento ha confirmado que los concejales de Compromís per Vila-real, Santi Cortells y Maria Fajardo, han sido secuestrados por el objeto interestelar 3I/ATLAS, que en los últimos días ha centrado la atención de la comunidad científica internacional.

No obstante, el consistorio ha lanzado un mensaje de tranquilidad, asegurando que “no se trata de un secuestro hostil, sino de un intercambio cultural intergaláctico con retorno programado”. Según las primeras informaciones, el 3I/ATLAS no sería un cometa, sino una nave extraterrestre camuflada, con tecnología avanzada pero con un conocimiento muy limitado del derecho administrativo valenciano, circunstancia que habría sido clave para resolver la situación.

Desde el espacio exterior, Cortells ha explicado que han sido retenidos con buenas maneras y sin violencia, manteniendo interesantes conversaciones sobre memoria democrática universal y normalización de un lenguaje común. Por su parte, Fajardo ha confirmado que la nave cumple criterios básicos de sostenibilidad, aunque todavía no separa correctamente la fracción orgánica.

El plan de retorno contempla que la nave aterrice directamente sobre el campanario de Vila-real, lo que, según una interpretación “creativa pero rigurosa” de la legislación patrimonial, convertiría automáticamente el campanario en un bien de titularidad municipal por causa sobrevenida y extraterrestre. El Ayuntamiento ya trabaja en un informe jurídico con anexo astronómico y prevé activar un dispositivo especial de seguridad, limpieza y visitas guiadas, siempre que los seres extraterrestres respeten los horarios municipales.

Traiguera repartirá paraguas gratuitos con fondos europeos

El Ayuntamiento de Traiguera ha informado de que, debido a las intensas lluvias registradas en los últimos días, el municipio ha recibido una subvención procedente de fondos europeos destinada al reparto de paraguas gratuitos entre toda la población.

Según el comunicado municipal, todos los vecinos y vecinas podrán acudir a la Plaça Raval, donde se instalará un estand a partir de las 12.00 horas, para recoger su paraguas personalizado.

Desde el consistorio se recuerda que será imprescindible presentar el DNI para poder acceder al reparto. La oferta estará vigente hasta agotar existencias o hasta que vuelva a salir el sol, según detalla la nota informativa.