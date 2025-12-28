Compromís critica les prioritats del PP de Barrachina: més diners per a un betlem monumental que per a la pesca
La coalició critica que es destinen 50.000 euros a un betlem monumental davant dels 20.000 per als pescadors professionals
Redacción
La Diputació de Castelló ha decidit gastar 50.000 euros en la instal·lació d’un betlem monumental que inclou figures de Sant Josep de 9 metres d’altura, la Verge Maria asseguda de 5,90 metres i un diàmetre total de 7 metres.
Des de Compromís consideren inacceptable que es destinen recursos públics d’aquesta magnitud a una decoració nadalenca mentre les necessitats reals dels sectors productius de la província queden desateses. Per exemple, els pescadors i les pescadores professionals reben únicament 20.000 euros a través del conveni FEDCOPESCA, menys de la meitat del que s’inverteix en aquest betlem.
Per això, David Guardiola, portaveu de Compromís a la Diputació, ha denunciat: “És indignant que el govern provincial prioritze la imatge i l’ostentació per damunt de la realitat de qui sosté la nostra economia. Mentre es gasten 50.000 euros en figures gegants, els pescadors reben una ajuda ridícula que no cobreix les seues necessitats bàsiques. Això demostra unes prioritats completament desordenades i un menyspreu pels sectors productius de la nostra província.”
Guardiola destaca la hipocresia que “el mateix PP presente mocions defensant la pesca al Ple mentre destina menys de la meitat d’eixe diners per a donar-li suport de veritat”. “Els fons públics no poden convertir-se en un aparador nadalenc mentre la gent que treballa cada dia per mantindre l’economia de Castelló queda abandonada”, condemna.
Compromís exigeix al govern de la Diputació que rectifique aquesta política de despesa i que els recursos públics es destinen a atendre les necessitats reals de la ciutadania i dels sectors que sostenen la província.
